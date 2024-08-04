快訊

奧運拳擊／陳念琴5：0晉級4強 拳擊隊保底雙牌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南蚵農漁業權 盼10月前取得

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市蚵農爭取漁業權，希望從安南區、安平商港海域到南區黃金海岸區劃漁業權。記者鄭惠仁／攝影
台南市蚵農爭取漁業權，希望從安南區、安平商港海域到南區黃金海岸區劃漁業權。記者鄭惠仁／攝影

國內蚵農僅台南沒有漁業權，地方爭取多年，港務公司去年同意商港近百公頃海域區劃漁業權，台江國家公園管理處也完成初審，劃定900多公頃，將送內政部國家公園署審查。台南市區漁會指出，海委會已監測到此海域有白海豚行蹤，蚵棚有如魚礁為海洋生態加分，期待早日核定漁業權，讓蚵農申請履歷證明，帶動蚵產業發展。

台南市漁港及近海管理所長張順得說，未來從安南區到南區海岸共有1400公頃海域將區劃漁業權，為讓養蚵永續發展，且不影響海洋生態，已不補助購買發泡材質浮具，未來將禁用，等蚵農既有保麗龍等發泡材質用盡，全面汰換成HDPE高密度聚乙烯浮具。南市區漁會也要求蚵農今年起不要再買發泡材質浮具。

台南沿海養蚵逾百年，已成重要產業，每年帶來經濟效益逾4億元，因多數養殖區位在安平商港、台江國家公園海域，蚵農無漁業權，遇災損無法獲得補助，為此蚵農力爭漁業權，努力多年，港務公司去年同意將95公頃海域劃為漁業權範圍，已報交通部核定中。

養殖面積最大的台江國家公園海域，管理處日前審查，也同意土城到安平900多公頃海域劃設漁業權，等農業局完成相關圖資、文資資料補充後，逕送國家公園署審查核定，也使蚵農爭取漁業權向前邁進一大步。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，蚵產業累積的漁村文化也是台江國家公園亮點，還給蚵農漁業權天經地義。蚵棚有如魚礁，養殖期間魚類在此繁殖，連白海豚都現蹤，並被海委會監測到，蚵農也曾看到粉紅色澤的白海豚，顯示生態環境有改善，吸引白海豚來覓食、棲息，是令人振奮消息。

養蚵產業不但富饒漁村，也讓海洋生態更豐富。南市區漁會希望在10月養殖季開始前，能讓蚵農取得漁業權，進而協助蚵農申請履歷證明，建立品牌。台南市牡蠣產業發展協會則強調，先有蚵產業才有商港開發及國家公園，給漁業權才符合公平正義。

台南 台江 國家公園

延伸閱讀

高鐵延伸屏東有望進高雄市區？李孟諺：年底有答案

台南市區傍晚降下豪雨 小東地下道積水40公分封閉

海委會設監測站提供海岸影像 海巡檢視確保正常

巴西研究測出鯊魚受古柯鹼污染 危害海洋生態

相關新聞

台南蚵農漁業權 盼10月前取得

國內蚵農僅台南沒有漁業權，地方爭取多年，港務公司去年同意商港近百公頃海域區劃漁業權，台江國家公園管理處也完成初審，劃定9...

不敵強颱斷索 新式蚵棚需再強化

台南是唯一禁止7月到9月颱風季不能養殖牡蠣的縣市，蚵農積極爭取全年養殖，因此與市府合作改善蚵棚材質與養殖方式，包含延繩式...

台南-小港機場巴士復駛拚觀光

台南往來高雄小港機場接駁巴士復駛，台南市觀旅局搭配推出遊程套票，甫上架已超過百筆預購訂單，觀旅局表示，依既定策略持續進行...

國3古坑交流道解決迷航 側車道動工

國道3號雲林縣古坑交流道2016年啟用後，南北匝道相距3公里，用路人須繞行6公里、增加20分鐘車程，且經常迷航，為改善上...

影／嘉縣萬國戲院熄燈前舉辦復古舞會 近百戲迷不捨盛裝打扮起舞

嘉義縣歷史建築大林鎮萬國戲院將在8月4日封館修繕，預計將斥資4000萬元，拆除既有木造場景，打造符合現代消防法規空間，並...

不完美更是種美！伊甸慢飛天使用生命演出動人畢業劇

「我們夫妻把第一次獻給女兒舞台劇！」伊甸基金會嘉義早療中心下午在嘉義大學舉辦畢業典禮，畢業生代表「小耘」的父母，首次穿上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。