台南蚵農漁業權 盼10月前取得

國內蚵農僅台南沒有漁業權，地方爭取多年，港務公司去年同意商港近百公頃海域區劃漁業權，台江國家公園管理處也完成初審，劃定900多公頃，將送內政部國家公園署審查。台南市區漁會指出，海委會已監測到此海域有白海豚行蹤，蚵棚有如魚礁為海洋生態加分，期待早日核定漁業權，讓蚵農申請履歷證明，帶動蚵產業發展。

台南市漁港及近海管理所長張順得說，未來從安南區到南區海岸共有1400公頃海域將區劃漁業權，為讓養蚵永續發展，且不影響海洋生態，已不補助購買發泡材質浮具，未來將禁用，等蚵農既有保麗龍等發泡材質用盡，全面汰換成HDPE高密度聚乙烯浮具。南市區漁會也要求蚵農今年起不要再買發泡材質浮具。

台南沿海養蚵逾百年，已成重要產業，每年帶來經濟效益逾4億元，因多數養殖區位在安平商港、台江國家公園海域，蚵農無漁業權，遇災損無法獲得補助，為此蚵農力爭漁業權，努力多年，港務公司去年同意將95公頃海域劃為漁業權範圍，已報交通部核定中。

養殖面積最大的台江國家公園海域，管理處日前審查，也同意土城到安平900多公頃海域劃設漁業權，等農業局完成相關圖資、文資資料補充後，逕送國家公園署審查核定，也使蚵農爭取漁業權向前邁進一大步。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，蚵產業累積的漁村文化也是台江國家公園亮點，還給蚵農漁業權天經地義。蚵棚有如魚礁，養殖期間魚類在此繁殖，連白海豚都現蹤，並被海委會監測到，蚵農也曾看到粉紅色澤的白海豚，顯示生態環境有改善，吸引白海豚來覓食、棲息，是令人振奮消息。

養蚵產業不但富饒漁村，也讓海洋生態更豐富。南市區漁會希望在10月養殖季開始前，能讓蚵農取得漁業權，進而協助蚵農申請履歷證明，建立品牌。台南市牡蠣產業發展協會則強調，先有蚵產業才有商港開發及國家公園，給漁業權才符合公平正義。