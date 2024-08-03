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影／嘉縣萬國戲院熄燈前舉辦復古舞會 近百戲迷不捨盛裝打扮起舞
嘉義縣歷史建築大林鎮萬國戲院將在8月4日封館修繕，預計將斥資4000萬元，拆除既有木造場景，打造符合現代消防法規空間，並裝設300寸超大投影幕，預計工期500天，今晚舉辦「萬國百老匯-期待再相會」告別，吸引近百人參加復古舞會，隨著音樂翩翩起舞。
萬國戲院管理人江明赫說，民視2014年拍攝影劇「阿不拉的三個女人」，斥資450萬元搭建木造戲院場景，殺青後保留多年促地方文史發展，如今要拆除大家都很不捨，希望可以打造更安全且符合現代消防法規的空間，將斥資近4000萬元改造，預計鬼月後的9月3日動工。
江明赫也說，鄉下舊戲院比不上都市電影院，若要感受聲光效果一定選電影院，大家到戲院追求的是一種「情懷」，當初父母的初吻就在萬國戲院發生，重新整修後盼讓在地記憶延續，希望未來提供一個好的場所，讓大家都能來使用戲院，一起行銷戲院。
萬國戲院即將熄燈重整，在地青年團隊大林好今天起2天舉辦萬國百老匯期待再相會，今晚「萬國大舞廳」率先登場，復古舞會及無菜單餐桌，邀請雲林縣斗南鎮AKIRA餐廳主廚準備Buffet餐桌，吸引近百人參加，隨著復古音樂翩翩起舞，重現早期舞廳風光。
明天「萬國歌廳秀」將邀請雅心、謝順福、方順吉、蔡以真、田世平、蘇芯慧等明星，在國銘樂隊伴奏下，由萬秀舞群帶領大家共舞。江明赫說，豬哥亮的兒子明天將到萬國戲院表演，舉辦最後的歌廳秀，歡迎大家一起見證，萬國戲院即將重整腳步，再次出發。
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