雲門戶外公演 萬人齊聚嘉市體育場看「波」動

雲門舞集戶外公演邁入第29年，今晚演出「波」嘉義場，自由入場吸引破萬民眾湧入嘉義市體育場，這是13年後雲門再度回嘉義公演，民眾與雲門舞者一起律動，感受「波」的由來。

嘉義市今天傍晚天空飄著烏雲、微風徐徐，一改日前午後就降雨的天氣，讓演出順利進行，也吸引萬人扶老攜幼一同來觀賞。

雲門藝術總監鄭宗龍開場前致詞表示，「波」是他與里約奧運「東京八分鐘」首席科技總監真鍋大度合作的作品，現代人生活中愈來愈離不開科技，離不開手機或螢幕，喜怒哀樂都透過打字、螢幕傳遞出去，接收情感時也是透過螢幕，「這個舞作附設螢幕，讓螢幕成為一個舞者」。

真鍋大度也喜歡雲門舞者跳舞的方法，搜錄了很多雲門舞者跳舞的內容，轉變成數據、電腦的程式，利用人工智慧生成今天在螢幕裡面出現的畫面，這個舞作聚集了雲門舞者、螢幕與人工智慧，帶給觀眾屬於這時代的舞蹈。

鄭宗龍以台語稱讚嘉義人都很會跳舞，因為看到大家與舞者一起律動時搖得非常棒；很高興在13年後再回到嘉義，感謝嘉義市長黃敏惠與國泰金控的支持。

鄭宗龍說，今天一早他就到嘉義市的東市場，覺得好棒、很有活力，吃完傳統早餐，用google搜尋一下咖啡店，跑出好多年輕人開的店，去到現場發現店裡很多人，代表傳統的東西與創新的東西，在嘉義市都很活絡。

黃敏惠今晚也與市府官員到場觀賞演出，她說，非常感動，台灣最驕傲的雲門舞集睽違13年之後，能夠再次到嘉義市公演，剛剛與舞者一起跳著「波」，充滿了熱情，「有熱情才是溫柔、有勇氣才有自由、有慈悲就無冤仇、有藝術可以走過千秋」，雲門用藝術贏得千秋。