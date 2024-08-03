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不完美更是種美！伊甸慢飛天使用生命演出動人畢業劇
「我們夫妻把第一次獻給女兒舞台劇！」伊甸基金會嘉義早療中心下午在嘉義大學舉辦畢業典禮，畢業生代表「小耘」的父母，首次穿上吸睛戲服，陪著領有多重障礙證明的「小耘」及32名慢飛天使，共同演出「突破，蛻變之翼」舞台劇，溫馨感動。
6歲「小耘」，出生時各項發展都很正常，卻在3歲因全身抽蓄痙攣確診罹患癲癇，後期因病情惡化被醫生診斷為「頑固性癲癇」，對藥物患有抗藥性，長達3年，父母擔心女兒病情無法控制沮喪不安，常以淚洗面，直到2年前透過伊甸基金會團隊評估，連結專業醫療資源後，住院2個月接受生酮飲食療法，癲癇漸漸穩定控制。
回想治療過程，「小耘」媽媽說：「聽到醫生診斷女兒腦波很亂，屬於棘手混合型癲癇，全身痙攣，眼神空洞及不自覺流口水…這些症狀都是腦部不正常放電結果，心情沉重，期待治療看到效果，卻在每次測試用藥後破裂，好不容易建立的信心又瓦解，那是我們夫妻最絕望最低潮的日子。」
「小耘」媽媽曾因女兒病情沒起色，萌生負面念頭，在伊甸及醫療團隊鼓勵下走出壞情緒，「小耘」媽媽說：「一路走來經歷很多波折，未來還有更多挑戰，但我們夫妻現在學會轉念，成為正面樂觀父母，這是女兒帶給我們最大的禮物。」
伊甸彰雲嘉區區長洪宏錡說，2002年提供慢飛天使早期療育服務，至今22年，服務超過1萬5000人次遲緩兒，幫助慢飛天使接受專業化療育，為孩子及家長注入滿滿勇氣希望，邀請民眾守護慢飛天使成長，陪伴遲緩兒家庭快樂長大。
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