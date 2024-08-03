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農曆七月鬼門開 西螺福興宮為「祂們」封鐘鼓

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮今循古例，在農曆7月前「封鐘鼓」。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮今循古例，在農曆7月前「封鐘鼓」。圖／西螺福興宮提供

今晚11時起，將進入農曆7月，也就是台灣民間俗稱的「鬼門開」，雲林縣西螺福興宮今循古例，在農曆7月前「封鐘鼓」，福興宮常務監事鄭志雄表示，封鐘息鼓是體恤有情眾生的心意，讓祂們可以安心領收陽間供養，將為期一個月。

農曆7月將至，民間認為農曆7月起，好兄弟紛紛來到陽間，接受十方善信大德熱情款待，西螺福興宮依循舊俗古例，在鬼月前夕舉行「封鐘鼓」儀式，除在鐘鼓貼上「太平媽」封條，並關閉鐘鼓開關，以免誤按。

鄭志雄表示，寺廟鳴鐘擂鼓有調兵遣將之意，怕天兵天將會嚇到無形的好兄弟，體恤有情眾生的心意，希望祂們可以安心領收供養，因此農曆7月封鐘鼓也不燃放鞭炮，直到農曆八月初一才會開封。

福興宮董事長楊文鐘說，福興宮將於8月26日舉辦慶讚中元普度法會，所有普度物資將捐贈給西螺、莿桐、崙背、二崙、林內等鄉鎮公所的關懷對象、弱勢家庭，歡迎民眾一起參與贊普做公益。

雲林縣西螺福興宮今循古例，在農曆7月前「封鐘鼓」。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮今循古例，在農曆7月前「封鐘鼓」。圖／西螺福興宮提供

普度 鬼月 鬼門開

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