台南永康東橋里連8場88節活動 8位醫師專題演講衛教到月底

台南市永康區東橋里辦公處整合社區資源，規畫舉辦「88節健康月暨親子公益活動」開跑，今天起到月底邀請8位專科醫師就不同主題專題演講衛教。今天首場在里活動中心請到奇美醫學中心泌尿科醫師蘇家震，介紹男性更年期各種現象與症狀治療。

下午在活動中心二樓同時舉辦親子手作課程、父親節卡片製作。現場30組親子免費參加，參加者捐出當期發票至少一張給創世基金會協助照護植物人。

明天上午10點里活動中心邀請上水和春診所院長周家宏，講解各種新興毒品的包裝外表，讓學生去辨識，不要被華麗的外表所欺騙，以避免誤食，不幸去染上毒癮。手作親子公益課程在東橋里活動中心二樓，有「愛學館互動故事屋：恐龍大冒險」活動。接受網路報名，限量30組，參加者需捐發票給創世基金會

另明天東橋里捐血愛心活動、公益市集在小橋公園及活動中心廣場舉辦。有推拿整復、公益修眉、棋盤占卜、法律諮詢、易經諮詢、餐點等參與市集。

里長王怡舜表示，希望守護在地爸爸的健康，由東橋里做起，藉由親子互動課程，結合創世基金會捐發票，讓愛心散佈在東橋社區每個角落，共創美好鄰里。