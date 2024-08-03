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台南法拍會8月6日登場 2014年中華ZINGER 1元起標

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署表示，動產拍賣會有中華、豐田、鈴木汽車，也有山葉機車等各式汽機車拍賣，歡迎民眾競標。圖／行政執行署台南分署提供
台南分署表示，動產拍賣會有中華、豐田、鈴木汽車，也有山葉機車等各式汽機車拍賣，歡迎民眾競標。圖／行政執行署台南分署提供

行政執行署台南分署8月6日上午10點起在2樓拍賣室舉辦動產拍賣會，拍賣中華ZINGER、TOYOTA INNOVA、TOYOTA CAMRY等汽機車，及富庄建設股份30萬股、板信商銀股份25股及祥沛企業出資額100萬元等歡迎民眾競標。

台南分署指出，本日拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件為2014年中華ZINGER，2378CC，該車輛滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費1萬2860元及交通罰鍰1800元，合計2萬5890元，為第一次拍賣，未訂底價，歡迎有興趣的買家前來應買。

另有2013年TOYOTA INNOVA、TOYOTA CAMRY、TOYOTA貨車、鈴木汽車、山葉機車等汽機車。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請民眾於應買前詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，才能參與競標。

台南分署指出，2014年中華ZINGER，2378CC，滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費1萬2860元及交通罰鍰1800元，合計2萬5890元，為第一次拍賣，未訂底價。圖／行政執行署台南分署提供
台南分署指出，2014年中華ZINGER，2378CC，滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費1萬2860元及交通罰鍰1800元，合計2萬5890元，為第一次拍賣，未訂底價。圖／行政執行署台南分署提供

台南 法拍 身分證

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