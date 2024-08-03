台南法拍會8月6日登場 2014年中華ZINGER 1元起標

行政執行署台南分署8月6日上午10點起在2樓拍賣室舉辦動產拍賣會，拍賣中華ZINGER、TOYOTA INNOVA、TOYOTA CAMRY等汽機車，及富庄建設股份30萬股、板信商銀股份25股及祥沛企業出資額100萬元等歡迎民眾競標。

台南分署指出，本日拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件為2014年中華ZINGER，2378CC，該車輛滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費1萬2860元及交通罰鍰1800元，合計2萬5890元，為第一次拍賣，未訂底價，歡迎有興趣的買家前來應買。

另有2013年TOYOTA INNOVA、TOYOTA CAMRY、TOYOTA貨車、鈴木汽車、山葉機車等汽機車。