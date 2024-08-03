嘉義布袋「火燈夜巡」熱鬧登場 鬼門開前百人高舉火把趕鬼

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」是鬼門開前重頭戲，無形文化資產已有百年歷史，8月1日起熱鬧展開，縣長翁章梁與董事長余璧輝昨晚點燈揭開序幕，數百人一起推著大轎、手持火把，隨李王爺繞行庄頭，祈安遶境驅逐鬼魅，祈求平安。

火燈夜巡是布袋過溝特有的民俗活動，遠近馳名，還吸引國外遊客參加，今年除了李王爺的神明大轎，還有朴子配天宮、新港奉天宮等約20間廟宇陣頭共襄盛舉，30台哈雷重機組成前導車隊，場面熱鬧，具有濃厚的地方特色。

翁章梁說，「火燈夜巡」是嘉義縣宗教百年活動，也是嘉義縣無形文化資產，歷史悠久深具文化意涵，看見過溝居民團結合作拿著自製火把，跟著神明安營、夜巡，全員動員齊心的精神，也象徵著代代相傳的重要性。

首次參與的林姓男子說，他特地從高雄來參加，以熱情的心感受文化傳承的美，希望藉由拿火把掃除陰霾；來自北港的王姓男子說，他已經來參加過很多次火燈夜巡，每次來都很感動，跟著神明一起繞巡庄頭保佑平安。

文化觀光局長徐佩鈴表示，今年以火炬造型做設計小燈籠，讓孩子也能手拿提燈參加夜巡，體驗傳承在地文化；今年還以LED燈飾布置，發亮字體、雲霧感燈光特效，歡迎民眾打卡拍照，每天下午在服務台還有限量「好神透心涼扇」及「海鮮粥」免費索取。