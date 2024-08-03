國3古坑交流道下來後找不到上去的地方 今側車道動工盼不再「迷航」

國道3號古坑交流道2016年啟用後，南北匝道相距3公里，用路人必須繞行6公里、增加20分鐘車程，且經常為此迷航，為改善上、下匝道交通紊亂問題，立委劉建國、雲林縣長張麗善等人極力爭取古坑側車道工程改善，今天終於動土，預計2027年完工，交通部長李孟諺表示，希望完工後，古坑交流道不再是容易迷路的地方。

國道3號古坑交流道自2016年完工通車後，在縣道149甲線及158甲線設置匝道，距離逾3公里，導致交通動線紊亂，倘誤下交流道，僅能繞行再上，造成用路人不便，張麗善表示，這是在當時交通部設計方面的疏失，雖然當時的雲林縣政府提出要做側車道，但整個經費不是地方政府能承載的，經過中央和地方通力合作，由中央挹注14.89億元經費要完成側車道工程，期待工程順利完成。

民進黨立委劉建國表示，當時古坑交流道為何會有南北匝道相距3公里的設計，已無從再追究，但發現問題後，他多次邀請交通部下鄉勘查，歷經多次溝通，最終由中央承擔所有經費，進行側車道工程，工程需要近三年時間，但仍有近三成的土地尚未完成徵收，可能牽涉到工程進度，希望縣府加快腳步。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，這次工程需要徵收的近5成私有地裡面有近半數已同意價購，其餘要採徵收的方式，但有一段在都市計畫變更範圍內，上個月才核定通過，現在徵收計畫書已送內政部審議，通過後即可盡速完成徵收。

針對當時古坑交流道的設計造成交通紊亂，李孟諺說，當時應該是一個好意，為了能讓兩條主要的線道都能夠跟交流道有所連接，才採取分離式設計，中間聯絡道的部分當時地方政府有承諾要把它完成。但是，確實地方政府的財力無法負擔這麼大的支出，包括用地和整個工程費的部分。經過立委和縣府極力爭取，最後交通部決定將這部分的連絡道或側車道視為交流道的一環，由國道基金來支應。

經過一波三折的協調，側車道工程今天終於動工，期待工程如期如質完成，可以讓古坑交流道這一帶不再形成一個容易迷路、下了交流道找不到上去的地方的迷航地帶。