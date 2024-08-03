連任12屆資深老里長...嘉巿資深律師獲選模範父親

父親節將近，嘉義市政府上午在港坪運動公園體育館，舉辦模範父親表揚大會，市長黃敏惠表揚15位模範父親及8位身心障礙者家庭的慈暉父親，其中85歲呂文雄曾連任12屆安寮里長；資深律師邱創典執業逾40年，模範父親肩負全家生計，拉拔子女成家立業，為社會付出奉獻，黃敏惠、議長陳姿妏及各界來賓感謝爸爸們對家庭的付出，表達崇高敬意，祝賀父親節快樂！

嘉市今年表揚15位模範父親，以及8位身心障礙者家庭的慈暉父親，他們用無私付出展現對家庭無限關愛，每位父親都是孩子心目中楷模，也是社會的榜樣！85歲呂文雄是模範父親最年長者，他曾連任12屆安寮里長，為人誠懇和善、勇於助人服務社稷，子女成年後協助父親處理里內事務，是鄉里間處世的好榜樣。

律師邱創典執業逾40年，是資深律師道長，3名孩子在他照顧下長大成家，在各自領域有所成就，邱創典為律師公會會務、嘉義法律界、民間團體奉獻服務，待人溫暖處事圓融。

今年獲表揚8位慈暉父親代表，以刻苦自勵持家精神用心栽培子女，鼓勵、陪伴子女卓然自強，逐步踏實克服人生困境。其中李岳鴻因兒子2歲醫生評估自閉症，帶兒子跑遍各大醫院復健治療，規畫每周體適能帶兒子訓練肌耐力、專注力、耐心等，對孩子用心努力付出，足為父職楷模。