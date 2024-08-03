環保志工群英會熱情登場競賽聯誼 嘉市志工樂活公益落實淨零綠生活

嘉義市環保志工上午在體育館齊聚，參與志（義）工群英會，以趣味闖關競賽方式，推動環境保護議題，聯絡感情，全市無名英雄志工共79隊，認養全市197處公共區域，人數突破1800人，市長黃敏惠與多位議員到場加油打氣，感謝志工無私奉獻，讓嘉市成為「全齡共融」幸福城市！

群英會邀請東川社區鼓舞隊開場表演，該隊由一群70歲以上長者帶來活力精彩打擊樂，為活動揭開序幕，黃敏惠與來賓、志工歡跳暖身操打掃舞，為志工鼓舞士氣。

環保志（義）工群英會吸引19支隊伍、約340名志工參加，競賽項目包括環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手及新增的「清掃接力賽」共4個項目，融合益智、趣味、團隊合作元素，志工們需具備豐富環保知識，發揮團隊默契完成比賽，競賽脫穎而出的隊伍將代表嘉義市前進花蓮縣參加全國賽。

黃敏惠說，嘉市是本島面積最小的城市，像台灣眼睛，「我們以全齡共享世代宜居為願景，建構城市永續未來，環保是我們不斷追求卓越領域」，嘉市環保志工隊成立30年，城市美好有志工努力，感謝志工對環境付出，「你是我們最驕傲的英雄！」