到市場找百年冰店！台南推出23處公有市場51個攤鋪冰品地圖

全台高溫拉警報，台南市市場處特別為市民推出「台南公有零售市場冰品地圖」整理出23處市場51個攤鋪的傳統市場特色冰品，包括傳統刨冰、冰涼青草茶、愛玉冰、豆花等各式冰涼飲品，透過這份地圖，市民朋友及來台南旅客可以輕鬆找到各式市場隱藏的消暑聖品，在夏天找到屬於自己的夏日「涼」伴。

市長黃偉哲表示，市府一直致力於推動城市的多元發展和提升觀光效益，此次特別推出市場冰品地圖，希望市民朋友在夏日高溫時也能有涼爽的選擇，傳統市場內冰品品項豐富，銅板價即可品嘗到料多實在的好滋味，市場內隱藏許多百年或飄香一甲子的懷舊冰品，如善化市場的百年冰店福興號，冰品配料每日新鮮製作，綜合什錦冰是不可錯過好滋味；西港市場的福伯剉冰具有一甲子的歷史，使用獨家比例熬煮的糖水，並加入關廟鳳梨熬製，展現專屬台南的獨特口味。

經發局長林榮川表示，傳統市場近年積極轉型，市府並推動發展專屬於台南味的市場品牌，在攤商部分並透過多元方式輔導提升新零售模式，開發商機，如西門淺草綣綣屋與各大品牌合作推出限定口味，以其創新、健康的霜淇淋，已成為臺南不可或缺的美食地標。