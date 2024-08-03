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南市800多名環保志義工群英會今登場 號召全民減塑共創新生活

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供
台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供

台南市800多名環保志工義工今天在嘉南藥理大學參加台南市「群英會」活動，期待趣味競賽提升團隊凝聚力和環保知識。市長黃偉哲到場帶領開場，各地29隊志工義工參賽，冠軍隊伍將代表台南市參加環境部10月26日在花蓮縣舉辦全國環保志工義工群英會。

黃偉哲表示，城市的發展與進步有賴公私協力共同來維持，這次凱米颱風重創南部地區，十分感謝全市的環保志義工總動員，協助民眾清理家園。除環境清掃，志義工們多才多藝，平日協助妝點社區環境，也常組隊參加競賽活動，守護家園更贏得民眾讚聲，是大家尊敬且效法的對象。他要代表台南市民向志義工致敬，感謝無名英雄不辭辛勞投入環境衛生維護，讓市容愈來愈乾淨整潔，也希望更多人能加入，共同打造台南成為宜居城市。

環保局說，全台南有615隊、環保志義工共2萬6541名，更有超過1萬6000名超過65歲以上長輩。這次全市有32區志義工隊伍報名參加趣味競賽，還有16位80歲以上長者，年齡最高是來自左鎮區90歲的王黃玉鮮阿嬤，她表示做環保不分年紀，平日動著動著也感覺自己更年輕有活力。

環保局表示，這次大型活動，每位競賽人員都自備環保杯，餐點減少過度包裝，希望平日在食衣住行育樂購也能落實減塑。競賽項目分為環保金頭腦及資源分類王等2項，各隊伍在計時賽內接棒答題，台上台下加油聲不斷，現場氣氛熱鬧滾滾。

台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供
台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供
台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供
台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供
台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供
台南市環保志義工群英會今登場，號召全民減塑共創新生活。圖／市政府提供

台南 環保局 義工

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