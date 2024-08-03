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台印聯姻椰奶派對樂翻天 狗學校校長飛印度參加女兒婚禮大開眼界

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬嫁印度郎，蔡慶榮帶妻子及2名女兒組親友團，飛印度參加女兒婚禮。圖／蔡慶榮提供
嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬嫁印度郎，蔡慶榮帶妻子及2名女兒組親友團，飛印度參加女兒婚禮。圖／蔡慶榮提供

嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬，大學暑假到麗星郵輪工作，認識在麗星郵輪工作的印度男友，一見鍾情，相戀結婚，蔡慶榮上月帶妻子及2名女兒組親友團，飛印度參加女兒婚禮，印度民俗椰奶派對，以及隆重盛大傳統婚禮，讓蔡慶榮大開眼界難忘。

「印度之旅因台灣女孩家有喜事！」蔡慶榮說，小女兒上「愛之船」工作的姻緣，與印度郎結連理。小女兒從小在芝麻街學英文，小學5年級外國人來，小女兒會翻譯，後來從淡江大學西班牙語系畢業，精通西班牙文、義大利文、日語、奧語、英語、菲律賓方言。

蔡慶榮說，小女兒大學暑假到麗星郵輪工作，認識麗星郵輪工作的印度男友，後來小女兒在台北旅行社當領隊，與男友認識12年。他和妻子不知道印度帥哥這號人物，去年他們夫妻到高鐵站接小女兒，看到印度帥哥，相談甚歡，印度帥哥臉上掛著笑容。

蔡慶榮說，印度郎父母過逝，姊姊是小學老師。印度郎郵輪工作15年，回印度準備婚禮，小女兒辭工作嫁到印度，婚禮有椰奶派對，台灣親友用手淘著混合椰奶雞蛋汁，抹在印度郎親友頭上祝福。新郎是天主教友，婚禮有教會儀式及印度傳統風俗，新郎親友穿華麗傳統服飾。

親友團在印度旅遊10天住飯店，進入印度人家庭，體驗當地生活方式，走進市場，參加小女兒與印度女婿婚宴，見識印度人真是「大方、快樂、善良的民族！」

69歲蔡慶榮訓犬為生，與妻子生育3名女兒，18歲投入訓犬，25歲取得訓犬師證書，訓犬逾2000隻，曾任嘉縣警犬隊教官，20多年前成立狗明星戲團，雜技表演逗趣，到處受邀表演，還上電視演出，帶狗明星巡迴校園宣導動保觀念。

嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬嫁印度郎，蔡慶榮帶妻子及2名女兒組親友團，飛印度參加女兒婚禮，婚禮有椰奶派對，台灣親友用手淘著混合椰奶雞蛋汁，抹在印度郎親友頭上祝福。圖／蔡慶榮提供
嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬嫁印度郎，蔡慶榮帶妻子及2名女兒組親友團，飛印度參加女兒婚禮，婚禮有椰奶派對，台灣親友用手淘著混合椰奶雞蛋汁，抹在印度郎親友頭上祝福。圖／蔡慶榮提供
嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬嫁印度郎，蔡慶榮帶妻子及2名女兒組親友團，飛印度參加女兒婚禮。圖／蔡慶榮提供
嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬嫁印度郎，蔡慶榮帶妻子及2名女兒組親友團，飛印度參加女兒婚禮。圖／蔡慶榮提供
嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬（右）嫁印度郎，上月在印度舉行婚禮。圖／蔡慶榮提供
嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮小女兒蔡怡芬（右）嫁印度郎，上月在印度舉行婚禮。圖／蔡慶榮提供

印度 小女兒

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