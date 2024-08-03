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交通部明年推機車考照前上路訓練 嘉義縣加碼500名考照免學費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義區監理所、嘉縣府及轄區駕訓班為鼓勵縣民參加機車駕訓，推出全國最優「學費免費」補助方案，即日起再加碼提供500個免費名額。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所、嘉縣府及轄區駕訓班為鼓勵縣民參加機車駕訓，推出全國最優「學費免費」補助方案，即日起再加碼提供500個免費名額。圖／嘉義區監理所提供

台灣去年有1886人死於機車事故，占整體交通死亡逾6成。為降低機車交通事故，公路局6月起將危險感知影片考題，納入機車筆試，預計明年推動駕訓班可在考照前申請學習駕駛證上路訓練，待成熟後再委外評估機車強制路考可行性；嘉義區監理所、嘉縣府及轄區駕訓班為鼓勵縣民參加機車駕訓，推出全國最優「學費免費」補助方案，即日起再加碼提供500個免費名額，歡迎縣民多加利用。

嘉義區監理所說，為鼓勵民眾參加機車駕訓，除原交通部1300元補助外，嘉縣府5月1日起加碼疊加補助，提供縣民學費全額補助優惠，原提供200個名額，方案推出後，民眾報名參訓意願大增，報名較去年同期增加近4成，免費名額因報名踴躍即將用罄。

縣長翁章梁為持續鼓勵縣民參加機車駕訓，即日起再增加500個補助名額（總共700個名額），只要縣民（含嘉義縣就學、就業民眾）參加嘉義縣境內機車駕訓班：新十全、金聲、富邦等3家，完成訓練並考取駕照後，即可申請全額補助學費。

嘉義區監理所長黃萬益表示，有別以往直接到監理單位考照，機車駕訓提供完整法規、觀念與技術課程，讓初次取得駕照新手駕駛騎車更加安全；嘉縣市府提供補助方案全國最優惠，符合資格即可全額補助學費，參加機車駕訓省了荷包，也提升了騎車的安全，一舉兩得。

機車駕駛訓練教學含學科訓練6小時（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時），術科訓練10小時（含模擬實際道路駕駛），相關資訊可至「嘉義區監理所網站 (https://cyi2.thb.gov.tw)-監理業務-駕照-機車駕訓補助專區」查詢。

嘉義區監理所、嘉縣府及轄區駕訓班為鼓勵縣民參加機車駕訓，推出全國最優「學費免費」補助方案，即日起再加碼提供500個免費名額。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所、嘉縣府及轄區駕訓班為鼓勵縣民參加機車駕訓，推出全國最優「學費免費」補助方案，即日起再加碼提供500個免費名額。圖／嘉義區監理所提供

嘉義 駕照 駕訓班

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