台鋼雄鷹對戰統一獅明天嘉市首戰 棒球場優化一軍賽事歷年最多
棒球原鄉嘉義市立棒球場，明天迎來中華職棒2024年球季一軍例行賽首戰，台鋼雄鷹對戰統一獅隊，開賽時間下午5點，市府優化棒球場，職棒下半球季明起一連2個月共7場一軍賽事開打，歷年最多，市長黃敏惠歡迎各地棒球迷來嘉，用吶喊加油聲為中華職棒加油，燃燒棒球魂！
市府積極推廣棒球，持續提升棒球場服務品質，編列1650萬元優化環境設施，含內野種天然百慕達草皮，一、三壘及本壘護網更新隱形護網、改善高空照明及無障礙廁所等，明天首場一軍賽事，更新設施提供球迷舒適觀賽體驗。
黃敏惠說，嘉市是棒球原鄉，是熱愛運動城市，每年12月辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，中華職棒下半球季開打，市府以最大誠意迎接賽事，2020年向體育署爭取前瞻計畫1億2150萬元，改善棒球場看台與座椅更新、外野天然草皮鋪設、場地排水改善及計分板更新，還有球員重訓室、水療池等，今年持續優化完成球場多項設施。
教育處說，主場球隊台鋼雄鷹2022年成軍，加盟中華職業棒球大聯盟，成為中華職棒第六隊，去年二軍出賽，在嘉市棒球場奪下二軍例行賽的冠軍，這次以一軍身分次回嘉，相信帶給球迷精采的比賽。另，職棒今年在嘉市辦多場比賽，包含7場一軍例行賽、30場二軍例行賽，一軍賽事歷年最多，回應廣大棒球迷需求，更展現對嘉市棒球運動支持。
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