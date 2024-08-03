垃圾混雜軍事蛇籠 台南鯤鯓1周內淨灘

強颱凱米災後，台南南區鯤鯓沙灘出現大量海漂垃圾，與漢光40號演習設施及物件交雜，沙灘上滿布鋼刺蝟、防禦工事沙包碎片、刀片蛇籠，恐發生意外，立委王定宇協調國軍出動挖土機、大貨車等重型機具，與台南市環保局加速處理，包括有危險性障礙物及垃圾等，預計1周內恢復海灘乾淨。

漢光演習40號選擇反登陸地點，在台南市南區鯤鯓海邊，軍方設置有9道防線，颱風豪雨過後被沖亂，加上豪雨及西南氣流帶來相當多垃圾量，海邊一眼望去都是垃圾，軍方設施上卡了很多垃圾雜物，台南市環保局幾天前開始清理，但因有軍方設施清理更困難。

立委王定宇說，漢光40號演習遇上凱米強颱，剛好測試部隊軍演和救災如何轉換，考驗國軍，他接到地方反映，在鯤鯓海邊反登陸演習場域，海上漂流垃圾和反登陸鋼刺蝟、防禦工事沙包碎片、刀片蛇籠等混雜一起，擔心危險。

王定宇前晚協調陸軍137旅、54工兵群帶國軍弟兄加速清理，昨天起1周時間，將軍事裝備和垃圾分離，該回收回收，搭配清潔隊將海灘清理好。環保局動員南區及中西區清潔隊約40多人，清理埋在沙灘裡垃圾，以塑膠袋、樹枝、竹架等居多。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，他發起撿拾海廢垃圾等近20年，颱風過後到鯤鯓海邊查看，「如置身垃圾掩埋場」，垃圾量多到嚇人，廢棄物主要有養蚵發泡塑膠，大雨河川沖刷垃圾，以及境外海漂垃圾等，長年發起到海邊撿垃圾，讓政府知道垃圾那些種類居多，像塑膠袋、吸管及寶特瓶蓋等，現在有「限塑政策」，也要教育民眾垃圾減量。