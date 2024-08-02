虎尾就業中心父親節有獎！免費按摩、抽獎氣炸鍋再加上百職缺

迎接父親節，雲林縣虎尾就業中心即日起至8月8日推出「爸氣十足 求職虎哩旺」系列活動，讓爸爸辛苦上班或找尋工作之餘，也能感受愛的祝福。

虎尾就業中心啟動「爸!哇有影愛你!」FB網路分享活動，即日起至8月8日父親節，民眾只需在「職人帶路」FB專頁的父親節活動貼文下方留言，並標記3位好友、上傳一張自己與父親合照，即可參加高人氣「氣炸鍋」抽獎，邀請民眾趕緊上傳對阿爸「有影ㄟ愛」。

另外，為協助正在求職的父親在父親節順利轉換好工作，虎尾就業中心在8月8日當天上午10時至12時30分，也邀請即將進駐中科虎尾園區的矽品精密公司親臨招募，現場提供125個工作機會，平均月薪可達40K，歡迎民眾踴躍參加，詳細職缺可上網查詢。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，為紓解求職壓力，推廣視障按摩，鼓勵企業多進用視障按摩師，父親節當天上午也邀請3位視障按摩師，提供免費按摩，讓求職者放鬆身心，自信面對下一個挑戰。

更多資訊歡迎洽詢虎尾就業中心05-6330422，或加入虎尾就業中心FB專頁。