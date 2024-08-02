柯文哲嘉義競總主委翁壽良加入國民黨選嘉市長 看板政見是建巨蛋

嘉義市長黃敏惠連任2屆，2026年市長選舉全新局面，曾參選嘉市立委失利的無黨籍心臟內科專科醫師翁壽良，去年擔任柯文哲選總統的嘉義競總主委，選後在叔叔、前立委翁重鈞介紹下，加入國民黨，日前從義竹鄉遷戶籍回嘉市，在中山路中央噴水圓環換掛上第二幅大型看板：「縣有故宮，市孵巨蛋」，他表態有意競選下屆市長。

翁壽良曾參選2016年嘉市立委失利，柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委，他與前立委翁重鈞有親戚關係，又與市長黃敏惠家族世交，還與黃敏惠夫婿醫師蔡宗祐曾共事，擔任光學社福利協會理事長。

翁壽良是義竹鄉人，高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，現在任職陽明醫院，翁壽良說，柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委是出於友誼幫忙，沒有加入民眾黨，今年才加入國民黨，取得黨證。

翁壽良說，返鄉在嘉市執業，對家鄉有很深感情，面對少子化及嘉縣科園區轉型農工大縣，嘉市應強化服務、觀光產業急起直追，引進演唱會經濟，帶動發展，東區體育場附近有學校、公園，緊鄰建國二村市地重劃區、彌陀路，適合建小巨蛋，讓年輕人不用到外縣市看演唱會，助發展觀光，他租用噴水圓環位置掛看板，期限到2026年12月31日，將不定期更換看板、宣傳競選政見。