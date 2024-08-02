立委勘災發現大排回填廢棄物？雲林縣府說明原來是這原因
凱米強颱風雨使雲林縣水林鄉萬興大排和口湖鄉蔦松大排決堤長達百米，至今仍滿目瘡痍，眼看又有颱風蠢蠢欲動，「洪水好不容易才退，不能再淹了！」，村民叫苦，立委劉建國與前立委蘇治芬今天連袂邀集水利署第五河川分署長吳明華等官員現勘，共擬治理對策，預計朝建造第二道防與滯洪池方向治理，期能達防洪目標。
議員蔡孟真、蔡岳儒及多位鄉代、村長指出，凱米帶來1800毫米暴雨加上天文海潮帶來海水倒灌的夾擊，使萬興大排單薄堤防難抵強洪，潰堤百米，大量溪水直趨而入，灌入鄰近廣大農區，其實該大排溢堤淹水並非第一次。眼看極端氣候頻發，未來災情將只會加重不會減輕，如何因應極端氣候的強降雨，是解決萬興大排迫切的問題。
水林鄉公所工務課表示，這次強風豪雨造成潰堤，太空包調度出現問題，緊急應變搶救不如預期，造成淹水災情嚴重。
面對大排現場被洪水沖毀的堤岸，至今仍千瘡百孔，滿目瘡痍，立委劉建國提出建議與看法，供河川分署參考因應，他表示，大排受災已非第一次，顯然現有的水利設施難以承受急暴雨，他希望能以在地滯洪措施來緩和暴雨，同時建立第二道防線，以及出海口水門應再增大規模，才可能應付千毫米以上的大雨量。
此提議也獲第五河川分署長吳明華認同。劉建國希望五河分署在兩週內提出相關規劃再進行後續處理計畫。
此外，口湖鄉蔦松大排圍橋工程附近也決堤嚴重，淹沒附近養殖區，現勘時發現竟有營建廢棄物直接傾倒在蔦松大排上，村民氣憤。前立委蘇治芬和劉建國指出，過去風災帶來水患，除是天災，人禍也難排除，蔦松大排滿地營造廢棄物從何而來，希望水利單位要查明檢討。議員蔡孟真也表示，將追究縣府監造及廠商的責任。蔡岳儒則認為，縣府水利量能是否不足，需要中央協助，也需釐清檢討。
縣府交通工務局表示，當地圍橋工地因颱風當天堤岸被沖垮，大量河水往內陸滾滾而入，現場備用沙包也擋不住強水，半夜臨時調不到消波塊，情況危急，只好就近取材，取用堤防工程打下的混凝土塊回填才擋住暴漲的河水，這是搶險的應急措施，使用的也是屬有價料的混凝土塊並非廢棄物，近日內會盡速清理復原。
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