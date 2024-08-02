麥寮興華繪本館揭牌 運動教室、閱讀室多元運用

雲林縣麥寮鄉興華繪本館今天啟用，內部除了舒適閱讀空間，還有運動教室，興華村長蔡明宏表示，地方樂見蚊子館成社區多元休閒運動場地，且滿足不同年齡層的興趣和需求。

麥寮鄉公所今天舉辦興華繪本館揭幕啟用儀式，麥寮鄉長許忠富和多名雲林縣議員等人參加揭牌，隨後參觀繪本館設施，故事媽媽引導小朋友閱讀繪本，開啟社區文化和健康生活的新篇章。

許忠富表示，繪本館座落於興華幸福公園，是在地居民活動休閒的主要場域，未來也將提供更多元的休閒選擇，豐富居民的文化與健康。興華繪本館不僅是孩子們的閱讀天地，還是社區居民運動健身的好去處。

蔡明宏指出，繪本館6年半前開始興建，直到今天才揭牌啟用，差點成為地方的蚊子館，感謝公所短時間完成內部設計，館內收藏擁有各類適合不同年齡層的兒童繪本，是一個親子共讀、培養孩子閱讀習慣的理想場所。

麥寮鄉公所說，繪本館內的故事媽媽活動將定期舉辦，讓孩子們在愉快的閱讀氛圍中學習成長。同時館內還有社區型運動教室，擺設跑步機、風扇車、律動儀等設備，滿足不同年齡層和興趣的需求。