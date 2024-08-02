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雲林歷史建築與光輝映 獲德國紅點設計獎肯定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府在虎尾合同廳舍、郡役所、郡守官邸、登記所打造「雲耀虎威光廊」，獲得2024德國紅點設計獎的肯定，圖為雲林布袋戲館(虎尾郡役所)。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府在虎尾合同廳舍、郡役所、郡守官邸、登記所打造「雲耀虎威光廊」，獲得2024德國紅點設計獎的肯定，圖為雲林布袋戲館(虎尾郡役所)。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府為賦予歷史建築新生命，吸引更多民眾走入，今年透過照明技術，在虎尾鎮4棟歷史建築及古蹟虎尾鐵橋，打造「雲耀虎威光廊」，獲得2024德國紅點設計獎-品牌暨傳達設計大獎，縣府文化觀光處長陳璧君表示，期待未來透過更多光環境設計，以「光」輝映歷史，讓雲林成為文化藝術的觀光熱點。

雲林縣府在2022年完成縣定古蹟虎尾鐵橋的光環境營造，融入五分車穿越意象的動態燈光展演，並隨四季節氣更迭變化燈光，成為當地地標亮點，今年縣府持續在虎尾合同廳舍、郡役所、郡守官邸、登記所打造「雲耀虎威光廊」，利用照明技術提升城市夜間景色，並與主要歷史建築、古蹟融合，提高虎尾小鎮能見度，一連串的照明設計獲得2024德國紅點設計獎的肯定。

陳璧君表示，虎尾4棟歷史建築的照明計畫，不僅彰顯小鎮的結構美學，在提高能見度和安全性方面更發揮功能性的影響力，不僅是一個文化展示的場所，更是能感受藝術與生活交融的空間，美期待未來能有更多這樣的光環境設計，讓雲林成為文化藝術的熱點。

虎尾歷史建築4館已透過文化資產再利用為「雲林布袋戲館」(虎尾郡役所)與誠品書店及星巴克咖啡店的「合同廳舍」，現今的「雲林故事館」(郡守官邸)與「雲林記憶Cool」(虎尾登記所)，是老建築活化與永續再利用非常成功的案例，縣長張麗善表示，希望好的「光」能讓這裡的文化與故事繼續傳承與發酵，讓這些建築在夜間煥發新光彩。

雲林縣政府在虎尾合同廳舍、郡役所、郡守官邸、登記所打造「雲耀虎威光廊」，獲得2024德國紅點設計獎的肯定，圖為合同廳舍。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府在虎尾合同廳舍、郡役所、郡守官邸、登記所打造「雲耀虎威光廊」，獲得2024德國紅點設計獎的肯定，圖為合同廳舍。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府在虎尾合同廳舍、郡役所、郡守官邸、登記所打造「雲耀虎威光廊」，獲得2024德國紅點設計獎的肯定，圖為雲林故事館（郡守官邸）。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府在虎尾合同廳舍、郡役所、郡守官邸、登記所打造「雲耀虎威光廊」，獲得2024德國紅點設計獎的肯定，圖為雲林故事館（郡守官邸）。圖／雲林縣政府提供

歷史建築 雲林

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