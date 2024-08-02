快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

嘉義縣新任督察長、4名分局長上任 交接印信宣誓就職

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣副縣長劉培東今天參加嘉義縣警察局卸、新任分局長交接典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副縣長劉培東今天參加嘉義縣警察局卸、新任分局長交接典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義警察局今天舉辦卸、新任分局長交接典禮，督察長及民雄、朴子、中埔、布袋分局長職務異動，副縣長劉培東代表縣長翁章梁出席，主持交接印信，新任分局長宣誓就職。劉培東說，盼發揮「警民一家」精神，在局長李權哲帶領下繼續守護治安。

嘉義縣警察局督察長陳盈菖調任台南市警察局督察，民雄分局長莊思神調任嘉義縣警察局督察長，朴子分局長吳俊德調任民雄分局長，布袋分局長林思妙調任朴子分局長，雲林縣警察局人事室主任吳永森調任布袋分局長，臺中市清水分局督察組長曾裕景陞任中埔分局長。

新任布袋分局長吳永森是中央警察大學資訊管理學系63期，人事背景出身，曾任雲林縣警察局人事室主任、南投縣警察局人事室主任、澎湖縣警察局人事室主任、連江縣警察局人事室主任，也曾在南投縣、台中市澎湖縣擔任巡官及科員，是首次出任分局長職務。

新任中埔分局長曾裕景是中央警察大學行政警察學系69期，督察背景出身，曾任臺中市警察局清水分局督察組長、和平分局督察組長、台中市警察局督察員、警務正，也曾任南投縣警察局督察員、草屯分局二組組長，是首次出任分局長職務。

新任嘉義縣警察局督察長莊思神是中央警察大學60期，中正大學戰略暨國際事務研究所碩士，曾任嘉義縣民雄分局長、中埔分局長、雲林縣斗南分局長，學經歷豐富完備，歷經3關轉任督察長，平時為人低調、做事認真，頗受基層員警愛戴。

副縣長劉培東說，新任督察長及4名分局長學經歷相當豐富，在原單位表現都十分優異，期盼延續嘉義縣優良傳統，在局長李權哲領導下，克盡職責、有所發揮，帶領同仁全力維護治安，秉持「警民一家，治安與共」精神，有效且迅速壓制犯罪。

嘉義縣警察局新任督察長莊思神（左一）、民雄分局長吳俊德（左三）、朴子分局長林思妙（右三）、布袋分局長吳永森（右二）、中埔分局長曾裕景（右一）今天參加交接典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局新任督察長莊思神（左一）、民雄分局長吳俊德（左三）、朴子分局長林思妙（右三）、布袋分局長吳永森（右二）、中埔分局長曾裕景（右一）今天參加交接典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔分局長曾裕景（中）、布袋分局長吳永森（左）都是首任分局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔分局長曾裕景（中）、布袋分局長吳永森（左）都是首任分局長。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副縣長劉培東（中）今天參加嘉義縣警察局卸、新任分局長交接典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣副縣長劉培東（中）今天參加嘉義縣警察局卸、新任分局長交接典禮。記者黃于凡／攝影

南投縣 嘉義 警察

延伸閱讀

嘉義農民颱風失蹤9天 搜救犬、空拍機協仍尋無所獲

嘉義市警分局卸新任分局長交接 黃敏惠期勉守護嘉園

嘉義縣曳引車扯斷電桿奪命 36歲教師騎機車慘遭砸中身亡

警政署發布33名中高階警官人事異動 嘉縣市警局13人最多

相關新聞

嘉義縣新任督察長、4名分局長上任 交接印信宣誓就職

嘉義縣警察局今天舉辦卸、新任分局長交接典禮，督察長及民雄、朴子、中埔、布袋分局長職務異動，副縣長劉培東代表縣長翁章梁出席...

臺南畜牧糞尿資源化處理中心 8/1啟用

臺南柳營八翁里是全國最大酪農區，在產官學研公私協力下，誕生全國首座酪農綠能循環中心，全臺最大的畜牧糞尿集中處理廠-「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理中心)於1日正式啟用。 臺南市長黃偉哲表示，全臺第

雲林歷史建築與光輝映 獲德國紅點設計獎肯定

雲林縣政府為賦予歷史建築新生命，吸引更多民眾走入，今年透過照明技術，在虎尾鎮4棟歷史建築及古蹟虎尾鐵橋，打造「雲耀虎威光...

父愛金句燒製成茶具 北港公所巧思製作父親節賀禮

雲林縣北港鎮公所提早兩個月精心製作特別的父親節活動，除出動攝影團隊為21位模範父親拍攝簡單的生活故事，更請北港在地書法家...

台南新營復興路15.25億拓寬今動土 紓解大新營嘉義交通

台南市新營區復興路是通往新營工業區必經道路，也是新營、鹽水間主要聯絡道。市府獲中央補助近五成經費7.06億元進行全線拓寬...

雲門戶外公演《波》睽違13年 明晚回嘉市嗨跳波浪舞

連續29年由國泰金控支持的「國泰雲門隨行吧」戶外公演，睽違13年回到嘉義市，明晚周末7點在嘉義市立體育場公演，帶來藝術總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。