嘉義縣新任督察長、4名分局長上任 交接印信宣誓就職

嘉義縣警察局今天舉辦卸、新任分局長交接典禮，督察長及民雄、朴子、中埔、布袋分局長職務異動，副縣長劉培東代表縣長翁章梁出席，主持交接印信，新任分局長宣誓就職。劉培東說，盼發揮「警民一家」精神，在局長李權哲帶領下繼續守護治安。

嘉義縣警察局督察長陳盈菖調任台南市警察局督察，民雄分局長莊思神調任嘉義縣警察局督察長，朴子分局長吳俊德調任民雄分局長，布袋分局長林思妙調任朴子分局長，雲林縣警察局人事室主任吳永森調任布袋分局長，臺中市清水分局督察組長曾裕景陞任中埔分局長。

新任布袋分局長吳永森是中央警察大學資訊管理學系63期，人事背景出身，曾任雲林縣警察局人事室主任、南投縣警察局人事室主任、澎湖縣警察局人事室主任、連江縣警察局人事室主任，也曾在南投縣、台中市澎湖縣擔任巡官及科員，是首次出任分局長職務。

新任中埔分局長曾裕景是中央警察大學行政警察學系69期，督察背景出身，曾任臺中市警察局清水分局督察組長、和平分局督察組長、台中市警察局督察員、警務正，也曾任南投縣警察局督察員、草屯分局二組組長，是首次出任分局長職務。

新任嘉義縣警察局督察長莊思神是中央警察大學60期，中正大學戰略暨國際事務研究所碩士，曾任嘉義縣民雄分局長、中埔分局長、雲林縣斗南分局長，學經歷豐富完備，歷經3關轉任督察長，平時為人低調、做事認真，頗受基層員警愛戴。