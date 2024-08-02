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父愛金句燒製成茶具 北港公所巧思製作父親節賀禮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮公所提早兩個月精心製作特別的父親節活動，除出動攝影團隊為21位模範父親拍攝簡單的生活故事，更請北港在地書法家蔡誠賢以「北港父愛」為題，親手揮毫父親共同期待的一句話「歹路勿行，腳踏實地，平安就好」送給模範父親，並將墨寶文字燒製在陶窯茶具上，作為父親節特別的禮品，用心良苦。

為表揚範父親，北港鎮公所團隊提前2個月進行規畫，出動攝影組走訪21位模範父親，以生動有趣的話題，描寫父愛的生活日常故事，每句簡單感言，總是對孩子無限的期許「希望孩子認真讀書不要學壞行歹路，做事愛腳踏實地認真打拚，對子女所求不多，只願平安就好」，成為父親共同語言與期待。

北港鎮長蕭美文表示，為跳脫制式的表揚，讓父母的愛真切融入表揚，今年5月母親節，除和北港國中合作製作獨特的雷雕文創禮物，並首度以拍攝影片方式，編寫媽媽辛勞持家的專刊和影片，這些簡單卻感人的生活故事貼到公所粉絲專頁，點閱分享竟突破1.5萬次，顯見這樣的創新手法能引起共鳴，所以今年父親節特提早兩個月安排，循同樣模式，期能帶給父親驚喜，父愛永傳。

公所邀請北港在地書法家蔡誠賢，以「北港父愛」為題，揮毫「歹路勿行，腳踏實地，平安就好」，墨寶除送給典藏，更把父愛金句燒在汝窯茶具組上，1壺6杯寫滿父愛，限量發行，相當特別。希望透過這套巧思設計的茶具，讓不善表達內心世界的父親與家人朋友泡茶聊天時，品茗傳愛，別具紀念與收藏價值。

蕭美文說，模範父親來自不同階層，軍公教警以外，有的經營美食小吃，有的開特產店，不管靠什麼營生，父親的辛勞與付出都是一樣的，把父親一生持家的經典感言錄製下來，是彌足珍貴禮物，影片預定8月4日表揚活動當天首映並同步啟動「父愛月」8月每天在公所官方臉書分享模範父親專訪影片。

今年29里模範父親：草湖吳祥、好收洪恩典、光民吳祝賢、溝皂蔡基美、中和葉昇男、樹腳吳壽郎、新厝蕭錦元、水埔蘇連益、扶朝蘇振雲、府番梁文士、賜福洪慶章、東華許松江、大北蔡明和、番溝朱有讚、共榮蔡碧峯、後溝蔡森培、公館姚勝坤、西勢蔡武欽、南安蕭清河、華勝張信德、劉厝許江樹、新街魏宗利、大同王存仁、光復劉柏桐、新街張敏烽、東陽王清松、仁安蔡錦昌、華勝王政傑、義民李俊輝。其中接受拍攝影片則有21位。

北港鎮公所請在地書法家蔡誠賢揮毫寫下父親共同感言，並把父親金句燒製成茶具作為父親節禮物，讓父愛如茶香世代永傳。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所請在地書法家蔡誠賢揮毫寫下父親共同感言，並把父親金句燒製成茶具作為父親節禮物，讓父愛如茶香世代永傳。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所請在地書法家蔡誠賢揮毫寫下父親共同感言，並把父親金句燒製成茶具作為父親節禮物，讓父愛如茶香世代永傳。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所請在地書法家蔡誠賢揮毫寫下父親共同感言，並把父親金句燒製成茶具作為父親節禮物，讓父愛如茶香世代永傳。記者蔡維斌／攝影

北港 影片

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