台南新營復興路15.25億拓寬今動土 紓解大新營嘉義交通

台南市新營區復興路是通往新營工業區必經道路，也是新營、鹽水間主要聯絡道。市府獲中央補助近五成經費7.06億元進行全線拓寬，今天動土典禮，預計115年6月完工。市長黃偉哲表示，啟用後將有效紓解新營區往返鹽水、柳營、後壁及嘉義縣等地車流，提升道路服務品質，帶動溪北區域發展與嘉義生活圈更加緊脈相連。

復興路拓寬工程含用地費總經費15.25億元，中央補助7.06億元、地方負擔8.19億元。拓寬西起鹽水區忠孝路及南太路口、東至國道1號新營交流道匝道處，總長度約1.9公里。

工務局表示，將依都市計畫寬度30公尺全線拓寛，包含明達橋改建拓寬及橋面抬升約30公分，雙向各2汽車道、1混合車道及3公尺人行道配置，各路口皆有左轉專用車道，道路設計「本於人本與交通併重」。完工後可優化鹽水、新營與嘉義地區交通安全，提升人車友善空間，帶動溪北經濟發展觀光效益。