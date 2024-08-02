雲門戶外公演《波》睽違13年 明晚回嘉市嗨跳波浪舞
連續29年由國泰金控支持的「國泰雲門隨行吧」戶外公演，睽違13年回到嘉義市，明晚周末7點在嘉義市立體育場公演，帶來藝術總監鄭宗龍結合科技創作的舞作《波》，市長黃敏惠邀請市民及中南部民眾，進場沉浸在《波》的多重宇宙裡，參加這場夏日難得的國際級藝術饗宴。
因颱風凱米延後1天的雲門舞集戶外公演「波」台北場，上月28日晚順利舉辦，吸引約3.5萬名觀眾齊聚台北國家兩廳院藝文廣場，演後派對更號召觀眾隨著「向前走」旋律大跳波浪舞。明晚在嘉市公演。
市府文化局說，《波》是由鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito MANABE）合作的作品，真鍋大度利用科技工具收錄舞者身體、聲音與神經波動的數據，再透過程式與AI運算產生音樂與影像，與舞蹈進行對話。鄭宗龍表示，「戶外公演不只是雲門舞集的演出，更是雲門與國泰跟觀眾的重要約定」。
文化局指出，明晚交通管制，市立體育場周邊包括體育路/和平路口、體育路/體育場正北門口、體育路/興業東路口、體育路/體育路6號出入口，以及體育場2號門外UBIKE，暫停使用，請用路人及車輛改道，造成不便，還請見諒。
雲門戶外公演明晚在嘉義市體育場與民眾見面，活動為自由入場，期待再創「波」動熱潮。活動詳情，請見國泰雲門隨行吧官網：https://www.cathaycg.com.tw/、嘉義+1 We Chiayi粉絲團。
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