前立委江義雄顧中風癱妻18年！公祭哽咽憶：牽妻手不冒汗「註定伴侶」

國民黨嘉義市前立委、中正大學法學院榮譽教授江義雄的妻子詹卿敏，凱米颱風來襲前夕7月23日晚間辭世，享壽79歲，上午在住家舉行告別式；江義雄哽咽憶亡妻說，「妻子是大學同學介紹，牽女孩子的手，我會冒汗，但牽妻的手就不會，內心就想，她是我未來伴侶，我從政，妻操持家務輔選累倒，沒有妻子的努力，我沒有小康幸福家庭！」

江義雄妻子告別式，兼國民黨副主席的市長黃敏惠點主，率市府團隊祭拜，民進黨立委王美惠、立委張啟楷代表、副議長張榮藏等多位議員、中正大學校長蔡少正率主管、前校長馮展華及地方各界代表祭拜，場面備極哀榮。

江義雄率家人答謝致詞憶亡妻說，妻中風癱臥在床18年，他陪妻說話、唱歌、按摩，妻子雖無法說話，但用眼神告訴他，支持肯定他為國家社會民眾做事，如今妻子脫離病苦，與佛祖修行往升極樂世界。

江義雄2006年選立委，妻子相挺，不料他就職才10天，妻子因勞累過度腦溢血中風病倒，江任2屆立委親自照護癱妻18年年，抱病妻聆樂、出遊，不離不棄，夫妻恩愛情深，讓人動容。

80歲曾任國代、2屆立委的江義雄，2012年挑戰立委三連霸以些微票數失利，一路走來維持理性問政，服務選民爭取建設受肯定，江義雄與妻子生育2子1女，子女成家立業，從政後妻子無怨無悔陪伴顧家，讓他無後顧之憂，後妻子病倒臥病在床，無法言語，他十分自責愧疚，照顧太太親力親為，有一次抱妻子走進中正大學演藝廳觀賞表演，帶妻子搭遊覽車出遊也親自背妻子上下車。