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台南7項水利工程獲「國家卓越建設獎」2金獎5優質獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南7項水利工程獲「國家卓越建設獎」2金獎5優質獎。圖／水利局提供
台南7項水利工程獲「國家卓越建設獎」2金獎5優質獎。圖／水利局提供

台南市政府今天公告，新營區埤寮埤鴻鵠望月水環境改善工程，獲「國家卓越建設獎最佳規畫設計類」金質獎；永康區汙水下水道系統PA分區分支管網及用戶接管工程第一標獲「最佳施工品質類」金質獎。另有柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理等5項優質獎。

市府水利局表示，埤寮里天鵝湖公園位於國家級重要濕地，是兼具蓄水灌溉及休憩親水功能環保水上公園；卻面臨棲地劣化及水質汙染。市府爭取中央補助4200萬元，設置水質改善設施、優化水質並營造濕地保育環境，供生物棲息。並設置環境教育中心、由NGO團體進駐協力整合教育資源將場域活化並引入人潮，達到宣揚環境保育與維護濕地價值目的。

獲最佳施工品質類金質獎的永康區汙水下水道系統工程，市府投入2.28億元布設分支管約2900公尺、汙水連接管約10100公尺，完成三民里、塩興里及蔦松里內用戶接管2296戶，提升永康整體用戶接管率約2.55%，佔全市的接管率約0.32%，有效改善區域環境汙染及道路品質，且汙水經永康水資源回收中心處理為再生水後，可供給南科學園區使用，達水資源循環再利用永續目標。

市長黃偉哲表示，「治水沒有最好，只有更好」，更要因應「短時強降雨的氣候型態」，持續規畫並檢視整體排水系統、抽水裝置或全面防洪作為。也要兼顧施工品質、安全與生態環境永續發展，除地面上的各項治水建設更不可忽視地底下「看不見的汙水下水道建設」，期許市府團隊仍要一步一腳印推動營造台南宜居的優質生活環境。

「新營區埤寮埤鴻鵠望月水環境改善工程」共享環教中心。圖／水利局提供
「新營區埤寮埤鴻鵠望月水環境改善工程」共享環教中心。圖／水利局提供
永康區汙水下水道完工後重新鋪面提升社區景觀。圖／水利局提供
永康區汙水下水道完工後重新鋪面提升社區景觀。圖／水利局提供

水質 永續 濕地

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