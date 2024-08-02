年處理1萬公噸 嘉市底渣再利用廠啟用

嘉義市政府在湖子內區段徵收闢建綠能永續循環園區，也是中部首座，園內第1個完成的設施底渣再利用廠昨啟用，市長黃敏惠說，廢棄物轉換生成粒料，循環運用到公共工程，能減少採集砂石，也撙節長期以來底渣委外處理費用，園區將奠定嘉市廢棄物處理自主。

環保局長李佳禾解釋，底渣是垃圾焚化後剩餘不可燃物質，底渣經磁選、破碎、篩分、渦電流等程序，每年焚化再生粒料產生量1萬餘公噸，可達到粒料均質化品質最佳化及效益最大化。不過附近建案愈來愈多，憂心汙染，李佳禾說，廠區設噪音防制水霧抑塵、粉塵防制監測設備，讓處理過程避免2次汙染。

綠能永續循環園區在焚化廠、湖子內環保用地、彌陀路資源回收場3處場址，項目有綠能永續循環中心、灰渣掩埋場、底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫存場、資源回收細分類廠、廚餘再利用廠6大環保設施。

市府在湖子內徵收187公頃，取得15公頃環保用地，耗資1億1235萬元的底渣再利用廠則是園區首座完工建設，黃敏惠、環境部環境管理署南區環境管理中心副主任顏振河揭幕，顏說，每天能處理50公噸、每年處理約1萬公噸底渣。

黃敏惠指出，再生粒料由公部門帶頭示範使用，百分之百運用在循環園區各項設施、公共工程上。

環保局表示，資源回收細分類廠、綠能永續循環中心、灰渣掩埋場設施陸續完成招標或公告招標，廚餘再利用廠3月議會通過預算追加，完成園區6大工程最後一塊拼圖。