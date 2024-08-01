從山胞正名原住民族今年30周年 台南推出原民文化活動

今年為原住民族正名30周年，每年8月1日訂為原住民族日是為了紀念1994年8月1日憲法增修條文正式將「山胞」改為「原住民」，政府正式肯認原住民族的存在，消除對原住民族的歧視，並恢復其尊嚴和身份認同。台南市政府今年結合台南400系列活動，以靜態展覽及動態活動，展現原住民族動靜皆宜的文化之美。

台南市從今年6月29日起至12月31日在蕭壠文化園區A7館推出「原原不止400-原住民族群文化展」，並將於8月起陸續辦理文化體驗及教育推廣等展覽系列活動。另8月10日在台南市永康區社教中心前廣場舉辦「原住民族日-山珍海味Makapahay」活動，以原住民美食為主題結合ESGs低碳議題及多元飲食文化，邀請原住民族社團、協會及族人朋友們，共同製作和品嘗原鄉部落美食，提倡健康、低碳的飲食觀念，另11月辦理南島文化節系列活動「海洋的印記-南島之聲」，邀請市民感受原住民族傳統音樂文化。

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，今年台南原住民族重大建設也取得重大推展，位於佳里區的「北頭洋聚落綜合服務中心」已進入工程招標階段，有望於今年開工，另位於安平區的「Tabe札哈木樂原」原住民族文創產業據點工程進展順利，預計2025年完工並於2026年試營運。