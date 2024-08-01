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從山胞正名原住民族今年30周年 台南推出原民文化活動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府為將原住民正名30周年，結合台南400推出一系列活動。圖／台南市原住民族事務委員會提供
台南市政府為將原住民正名30周年，結合台南400推出一系列活動。圖／台南市原住民族事務委員會提供

今年為原住民族正名30周年，每年8月1日訂為原住民族日是為了紀念1994年8月1日憲法增修條文正式將「山胞」改為「原住民」，政府正式肯認原住民族的存在，消除對原住民族的歧視，並恢復其尊嚴和身份認同。台南市政府今年結合台南400系列活動，以靜態展覽及動態活動，展現原住民族動靜皆宜的文化之美。

台南市從今年6月29日起至12月31日在蕭壠文化園區A7館推出「原原不止400-原住民族群文化展」，並將於8月起陸續辦理文化體驗及教育推廣等展覽系列活動。另8月10日在台南市永康區社教中心前廣場舉辦「原住民族日-山珍海味Makapahay」活動，以原住民美食為主題結合ESGs低碳議題及多元飲食文化，邀請原住民族社團、協會及族人朋友們，共同製作和品嘗原鄉部落美食，提倡健康、低碳的飲食觀念，另11月辦理南島文化節系列活動「海洋的印記-南島之聲」，邀請市民感受原住民族傳統音樂文化。

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，今年台南原住民族重大建設也取得重大推展，位於佳里區的「北頭洋聚落綜合服務中心」已進入工程招標階段，有望於今年開工，另位於安平區的「Tabe札哈木樂原」原住民族文創產業據點工程進展順利，預計2025年完工並於2026年試營運。

市長黃偉哲表示，台南市政府持續精進原住民族政策，2021年辦理原住民族生活狀況調查，依族人實際生活動況調整原住民族政策方向，提供族人全方位的照顧；台南沒有原鄉地區，市府團隊仍爭取到豐碩資源，設置2站原住民文化健康站，提供都市地區原住民長者生活照護，並創立札哈木部落大學，持續推動於原住民族文化及語言等課程及體驗活動。

台南市政府為將原住民正名30周年，結合台南400推出一系列活動。圖／台南市原住民族事務委員會提供
台南市政府為將原住民正名30周年，結合台南400推出一系列活動。圖／台南市原住民族事務委員會提供
台南市政府為將原住民正名30周年，結合台南400推出一系列活動。圖／台南市原住民族事務委員會提供
台南市政府為將原住民正名30周年，結合台南400推出一系列活動。圖／台南市原住民族事務委員會提供

原住民 台南 文創產業 黃偉哲

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