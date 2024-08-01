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凱米致災全台農損高達28億元 卓揆稱前瞻計畫若做更好「事情不會這樣」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影

強颱凱米侵襲台灣，全台農損金額高達28億元，行政院長卓榮泰今到嘉義縣勘災，喊話將動用第二預備金應急，也指過去前瞻、8年800億、6年600億等計畫，做了很多應有功效，但仍發現有些地方如果能做的更好，也許事情就不會像這個樣子，將更有系統性編列經費。

行政院長卓榮泰今到嘉義勘災，農業部政務次長黃昭欽、雲嘉南服務處副執行長李碧菁、漁業署署長張致盛、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委張啟楷、嘉義區漁會總幹事林佳瑩、議員姜梅紅、議員李國勝等人都到東石鄉網寮第一滯洪池抽水站旁海堤視察牡蠣災損

卓榮泰指出，風災過後統計至今天全台農損共28億元，救急將分為兩部分，行政院今年可再拿出災害準備金、第二預備金應急，希望多匡列一些經費，挪出來支應「以緩濟急」，作為今年救急所用；而明年就要系統性編列預算，將要求主計處匡列防洪、治水預算。

卓榮泰說，過去前瞻、8年800億、6年600億等計畫，做了很多應有功效，但還是發現有一些地方如果能做的更好，也許事情就不會像這個樣子，將把經費用到更加系統性、結構性的問題，明年將匡列較多錢，包括前瞻最後一期還有700億元將因應風災改善治水、交通。

農業部截至7月31日統計，全台養殖業受災面積約4703公頃，以牡蠣、虱目魚為主，其次為石斑魚、文蛤，損失金額估高達5億8328萬元，包括台南2億1565萬元，嘉縣1億6850萬元，雲林8225萬元，彰化5616萬元，高雄3324萬元，屏東1648萬元，澎湖1096萬元。

翁章梁說，嘉義縣是全台最大牡蠣養殖區，年產量8194公噸占全台一半，凱米颱風造成嚴重損害，1萬1000棚浮筏式蚵棚約損失8400棚，600公頃平掛蚵棚約損失300公頃，損失金額約1億6200萬元，只剩外傘頂州部分未受損，盼現金救助、低利貸款幫助漁民盡速恢復。

立委蔡易餘說，棚浮式現金救助每棚6000元，過去20年來從未調整，隨著物價上漲希望調漲。卓榮泰表示，他知道任何補助對農漁民而言都非常不足，但現行辦法就是如此，他會請農業部在這次事件後好好檢討，要符合這個時代的社會需求。

國民黨議員李國勝當面向卓榮泰爭取移動式抽水機，李國勝說，面對凱米颱風肆虐，各地傳出淹水災情，嘉義縣仍缺51台移動式抽水機，盼改善低窪地區抽水問題。卓榮泰說，會再檢討。縣府水利處表示，已向中央爭取70台移動式抽水機，未來逐漸完備。

行政院長卓榮泰（前排右二）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（前排右二）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣損失慘重，浮棚式蚵棚幾乎全軍覆沒，預估損失金額高達1億6000萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣損失慘重，浮棚式蚵棚幾乎全軍覆沒，預估損失金額高達1億6000萬元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（前排右三）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（前排右三）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（前排右三）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（前排右三）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（前排左四）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（前排左四）今天頂著烈日到嘉義縣勘災，預估全台農損金額高達28億元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣損失慘重，浮棚式蚵棚幾乎全軍覆沒，預估損失金額高達1億6000萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣損失慘重，浮棚式蚵棚幾乎全軍覆沒，預估損失金額高達1億6000萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣損失慘重，浮棚式蚵棚幾乎全軍覆沒，預估損失金額高達1億6000萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣損失慘重，浮棚式蚵棚幾乎全軍覆沒，預估損失金額高達1億6000萬元。記者黃于凡／攝影

凱米颱風 卓榮泰 淹水 災損 牡蠣

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