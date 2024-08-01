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新建砲校聯外道路拓寬在即 地方建言保東國小黑板樹妥適處理

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
立委王定宇今上午會同陸軍參謀長陳建義、市府工務局等現勘後，將函文區公所等權責單位對該聯外道路旁保東國小黑板樹妥適處理，以維公共安全。記者邵心杰／攝影
立委王定宇今上午會同陸軍參謀長陳建義、市府工務局等現勘後，將函文區公所等權責單位對該聯外道路旁保東國小黑板樹妥適處理，以維公共安全。記者邵心杰／攝影

進駐台南永康區46年的陸軍砲兵訓練指揮部預計明年底遷至關廟湯山營區，地方爭取新建砲校第三條聯外道路拓寬工程，立委王定宇今上午會同陸軍參謀長陳建義、市府工務局等現勘後，將函文區公所等權責單位對該聯外道路旁保東國小黑板樹妥適處理，以維公共安全。

王定宇上午安排新建砲校第三條聯外道路拓寬工程，及關新路（台19甲）道路側溝加蓋工程會勘，邀集軍備局、砲訓部、工務局及保東國小相關人員外，也會同公路總局、農田水利會、下湖里長等，現地會勘。

王定宇說，關廟下湖關帝廟旁的台19甲道路，需要將開放式水溝加蓋，以利行人安全，將於年度內完成。同時，關廟下湖路面遇豪雨積水問題，去年進行的改善排水工程效果不大，今再度現場會勘，將進一步進行疏導排水工程，務必解決積水沉痾。

此外，新建砲校的埤頭聯外道路，在關廟保東國小旁的工程介面協調，因黑板樹行道樹有公安上的疑慮，校方、家長會長及埤頭里長等陳情，期能妥適處理。

經相關單位現勘後達成共識，因行道樹屬區公所管理維護，將函文區公所等權責單位外，工程單位基於敦親睦鄰及公共安全上考量，將盡速執行。

關廟保東國小旁黑板樹行道樹有公安上的疑慮，立委王定宇(由左至右)、校長張茵倩、陸軍參謀長陳建義等人上午開會協調。記者邵心杰／攝影
關廟保東國小旁黑板樹行道樹有公安上的疑慮，立委王定宇(由左至右)、校長張茵倩、陸軍參謀長陳建義等人上午開會協調。記者邵心杰／攝影

台南 王定宇 行道樹 黑板樹

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