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小孩為共融公園畫設計圖 斗南公所獨特的徵圖很幸福

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗南鎮公所將打造首座全齡共融公園，也採取共融參與式設計，讓小孩畫出心中所想的樂園給設計單位參考，一旁老人家看得眼花撩亂，但心中滿滿幸福感。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮公所將打造首座全齡共融公園，也採取共融參與式設計，讓小孩畫出心中所想的樂園給設計單位參考，一旁老人家看得眼花撩亂，但心中滿滿幸福感。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗南鎮公所將以8600萬元打造鎮內第1座全齡共融遊戲園區，為讓園區更符合需求，今天邀集當地數十名孩童和老人，透過畫作設計出自己心中想要的樂園，有溜滑梯、籃球場等運動遊樂場，也有仙女散花摩天輪，「我的遊戲場我做主」天真的幻想躍然紙上，每張「設計圖」都有獨特的想像，讓阿公嬤看得眼花撩亂，老人家笑著說，只要有張椅子一棵大樹，看著孩子玩樂就幸福。

斗南鎮公所聯合新崙社區發展協會為迎接斗南第1座全齡共融公園今天成立工作坊，傾聽孩子聲音，讓孩子參與設計屬於他們的遊戲場，在地的鴨迷公司也捐贈1200包滴雞精，給當地長青食堂，為老人家補充營養。

鎮長沈暉勛表示，公所向縣府爭取及自籌共8600萬元，把位於雲86線公路以西至既有籃球場的廣大空地及停車場，改建為斗南鎮第1座他里霧全齡共融遊戲景觀園區，並採取參與式規畫，以「我的遊戲場我做主」，邀請斗南鎮5歲以上的孩子參與，藉以讓孩子表達創意和想法，提供作為未來設計的參考元素。

新崙社區陳理事長靜娟表示，透過工作坊和小衛星暑期營隊，提升兒童的表意權，激發孩子的想像與創意，更學習到團隊合作與解決問題的能力，同時以這樣的參與式設計，讓孩子對自己的遊戲場更有歸屬感，增加社區凝聚力。

今天的設計圖創作，溜滑梯、籃球場成了必選設施，此外也有摩天輪，也有人希望加設一座小可愛動物園，小朋友盡情發揮想像，畫出心中喜愛的樂園，旁的阿公嬤看不懂還頻頻發問，爺孫同樂融於想像設計中，使公園未完成就享受隔代天倫，老人家說，看到孩子畫得起勁，都能想像未來這座共融公園，將可為大家帶來更多幸福，他們很期待。

斗南鎮公所將打造首座全齡共融公園，也採取共融參與式設計，讓小孩畫出心中所想的樂園給設計單位參考，一旁家人看得心中滿滿幸福感。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮公所將打造首座全齡共融公園，也採取共融參與式設計，讓小孩畫出心中所想的樂園給設計單位參考，一旁家人看得心中滿滿幸福感。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮公所將打造首座全齡共融公園，也採取共融參與式設計，讓小孩畫出心中所想的樂園給設計單位參考，一旁家人看得心中滿滿幸福感。記者蔡維斌／攝影
斗南鎮公所將打造首座全齡共融公園，也採取共融參與式設計，讓小孩畫出心中所想的樂園給設計單位參考，一旁家人看得心中滿滿幸福感。記者蔡維斌／攝影

溜滑梯

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