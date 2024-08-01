為人生存下第一桶金 台南已有1827人申請兒少發展帳戶

台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶─兒童財務知能夏令營」，首場今天在新營區開跑，有20位設籍台南市且參與兒少發展帳戶的國小學童參加，另兩場在善化及安平區，每場次為期兩天半。

社會局長盧禹璁表示，財務知能夏令營課程包含消費、儲蓄、收入及捐贈等主題。此次財務知能課程以「孩子的夢想存摺」為主題，讓參與孩童於紙上描繪未來想從事的職業，由講師以團體討論引導，透過好玩有趣的桌遊及故事，讓弱勢孩童玩中學、學中玩，瞭解零用錢該如何分配，並培養孩童團隊合作精神及強化社會參與能力。

社會局說「兒童及少年未來教育與發展帳戶」截至今年6月底，台南市符合資格者2805人，申請人數1827人，申請率達65%，已高於衛福部設定的年度目標60%。對象是針對民國105年1月1日之後出生，且列冊低收、中低收入戶之兒少所開辦的計畫，主要藉由政府與經濟弱勢家庭共同合作儲蓄，為孩童開立兒少發展帳戶，由家長選定每月存款金額(500元、1000元、1250元擇一)，政府每半年以1比1方式相對提撥同等金額到帳戶。

市長黃偉哲表示，台南市配合衛生福利部積極推動脫貧自立方案，社工以家庭為服務中心，從新生兒到就學，就學畢業後再銜接到就業，提供完整多元的脫貧自立方案，為弱勢家庭戶內成員儲備未來能量，增加社會參與機會進而自立脫離貧窮，兒少發展帳戶的存款並不會影響家戶福利身分審核，帳戶內存款(含政府提撥款)由台灣銀行計息，由社工主動提供家戶收支管理規畫、實物給付及輔導就業等多元服務。