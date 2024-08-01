急診要快更要送對醫院 雲林台大建立無牆5G行動急診室

急救除了要快也要送對醫院，台大雲林分院率先與消防局和衛生局建立「無牆化遠距醫療模式」透過救護車裝置無線可攜式超音波並為消防員完成訓練，讓消防員在車內為外觀意識清楚卻可能有內出血傷患檢測，並連結作業系統再由醫師判讀，快速決定送合適醫院急救，以免跑冤枉路耽誤急救，提升嚴重創傷存活率及預後，今天一名彰化因這套系統撿回一命的傷患回院說明，現場溫馨。

這項急救團隊召集人也是副院長江文莒表示，在無線可攜式超音波引進救護車之前，除了明顯出血能夠進行辨識與處置，內出血難以辨識，使到院前急救處置有相當的侷限性，有了這套無線可攜式超音波儀器，可對傷患精準判讀，依病人傷情與迫切性送往適當醫院，大大提升急救效能。

江文莒指出，今年5月黃姓男子騎機車回彰化途中，路過雲林褒忠鄉，不慎摔入溝渠，若依地緣應就近送台大虎尾分院，但救護車的技術員使用無線超音波，患者外表雖一些挫傷但發現嚴重內出血，經由醫師判讀後，隨即改送較遠的斗六院區急診，到院後確認患者有氣胸、血胸、肝裂、腎裂，隨即啟動創傷小組，在黃金救援時間內完成急救，得以平安脫險順利出院。

今天台大與雲林縣消防局進行演練，局長林文山表示，雲林每年平均約1000件次重大創傷救護案件，近年陸續與縣轄各醫院合作，發展科技智慧救護，2020年在國內率先引進電動骨針；2021年「院前超音波檢傷」等，大幅提高到院前死亡的存活率，從約7%提升為21.74%，有21人從鬼門關被救回，有了這套新的急救模式，更可提高重大傷病存活率。

衛生局曾春美局長表示，雲林醫療院所不如都會區，亟需導入遠距醫療系統，在幾年合作下，傷病急救不斷精進、成熟，對人口老化嚴重的雲林很重要。

台大雲林分院長馬惠明表示，院方是雲林唯一重度級急救責任醫院，近年與縣府合作大幅提升急救品質，如今運用5G科技建置無牆化遠距醫療照護的行動急診室，從人員訓練檢測及到院前創傷救命術等，更加入醫院實習及結合超音波師資，提升急救處置能力，增加重大創傷、OHCA病人的救護存活率。

遠距醫療中心主任張善涵表示，5G行動急診室藉由救護車與救護員身上配置的生命徵象監測儀、手持式超音波、鏡架視攝影機、通訊平台，可將病患生命徵象、心電圖、腹腔臟器影像立即上傳平台，醫院也及早做好到院的各種準備，縮短病患後續就醫流程。