守護、發揚安平劍獅文化 財神廟金龍殿主委獲選模範父親

台南市安平全台金龍殿主委陳展川培育子女有成，並將年久失修，逐漸中落的寺廟打造成南台灣知名財神廟，且創立福德基金會，扶貧濟弱，並創立劍獅文化館，保護及發揚劍獅文化，當選安平區模範父親代表，將接受市長黃偉哲表揚。

陳展川祖上為安平三大陳姓家族之一，祖厝位於安平文化資產梳妝樓遺址，與妻子陳朱阿雪育有4名子女，夫妻倆鶼鰈情深、相互扶持，對培育子女不遺餘力，教誨子女尤重品德教育，家風崇尚儉樸，待人親切、與人為善，全家三代同堂相處融洽。

陳展川擔任安平全台金龍殿主委40餘年，早年金龍殿因缺乏管理，廟體年久失修，逐漸中落，陳展川接手廟務後成立管理委員會，得神靈相助，號召地方人士廣結善緣興廟務、除弊端、開新局，香火日漸鼎盛。

1994年將廟宇翻新，並把金龍殿知名度從地方推廣到全台灣，2022年又再次重修，如今已是南台灣知名財神廟，求財者奔相走告，香客絡繹不絕。陳展川秉持取之社會用之社會的信念，創立福德基金會，滙集十方愛心，扶貧濟弱，幫助社區有急難救助需求的居民，每年農曆七月舉辦普渡植福活動，將信眾募集而來的物資，發放給在地低收入戶、朝興啟能中心與南市數家教養院，造福社會。另，2006年創立劍獅文化館，為保留劍獅文化竭心盡力，受到各界稱許。

區長蕭泰華表示，陳展川一生照顧家庭、教育子女、熱心公益、服務大眾不遺餘力，義行善舉堪為模範表揚。