快訊

下班別忘帶傘！午後對流雲系發展旺盛 10縣市大雨一路下到晚上

Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

守護、發揚安平劍獅文化 財神廟金龍殿主委獲選模範父親

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平全台金龍殿主委陳展川獲選安平模範父親代表，將接受市長黃偉哲表揚。圖／安平區公所提供
台南市安平全台金龍殿主委陳展川獲選安平模範父親代表，將接受市長黃偉哲表揚。圖／安平區公所提供

台南市安平全台金龍殿主委陳展川培育子女有成，並將年久失修，逐漸中落的寺廟打造成南台灣知名財神廟，且創立福德基金會，扶貧濟弱，並創立劍獅文化館，保護及發揚劍獅文化，當選安平區模範父親代表，將接受市長黃偉哲表揚。

陳展川祖上為安平三大陳姓家族之一，祖厝位於安平文化資產梳妝樓遺址，與妻子陳朱阿雪育有4名子女，夫妻倆鶼鰈情深、相互扶持，對培育子女不遺餘力，教誨子女尤重品德教育，家風崇尚儉樸，待人親切、與人為善，全家三代同堂相處融洽。

陳展川擔任安平全台金龍殿主委40餘年，早年金龍殿因缺乏管理，廟體年久失修，逐漸中落，陳展川接手廟務後成立管理委員會，得神靈相助，號召地方人士廣結善緣興廟務、除弊端、開新局，香火日漸鼎盛。

1994年將廟宇翻新，並把金龍殿知名度從地方推廣到全台灣，2022年又再次重修，如今已是南台灣知名財神廟，求財者奔相走告，香客絡繹不絕。陳展川秉持取之社會用之社會的信念，創立福德基金會，滙集十方愛心，扶貧濟弱，幫助社區有急難救助需求的居民，每年農曆七月舉辦普渡植福活動，將信眾募集而來的物資，發放給在地低收入戶、朝興啟能中心與南市數家教養院，造福社會。另，2006年創立劍獅文化館，為保留劍獅文化竭心盡力，受到各界稱許。

區長蕭泰華表示，陳展川一生照顧家庭、教育子女、熱心公益、服務大眾不遺餘力，義行善舉堪為模範表揚。

文化資產

延伸閱讀

【LOG IN 台南‧徵文入選】Candyce／台南風華-建築景點篇

淡水公所模範父親拍貼機吸睛 寄養家父親獲表揚

2歲時父親過世母親改嫁…靠撫恤金長大 他獲模範父親回饋社會

苗栗表揚模範父親 張萬泉育有9子女、家族如今逾200人

相關新聞

中部首座！嘉市綠能永續循環園區啟用 減少砂石採集廢棄物

落實2050淨零排放目標，嘉義市推動新永續淨零旗艦計畫，規畫建置中部首座綠能永續循環園區，底渣再利用廠為首座建置完成環保...

新建砲校聯外道路拓寬在即 地方建言保東國小黑板樹妥適處理

進駐台南永康區46年的陸軍砲兵訓練指揮部預計明年底遷至關廟湯山營區，地方爭取新建砲校第三條聯外道路拓寬工程，立委王定宇今...

小孩為共融公園畫設計圖 斗南公所獨特的徵圖很幸福

雲林縣斗南鎮公所將以8600萬元打造鎮內第1座全齡共融遊戲園區，為讓園區更符合需求，今天邀集當地數十名孩童和老人，透過畫...

為人生存下第一桶金 台南已有1827人申請兒少發展帳戶

台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶─兒童財...

急診要快更要送對醫院 雲林台大建立無牆5G行動急診室

急救除了要快也要送對醫院，台大雲林分院率先與消防局和衛生局建立「無牆化遠距醫療模式」透過救護車裝置無線可攜式超音波並為消...

守護、發揚安平劍獅文化 財神廟金龍殿主委獲選模範父親

台南市安平全台金龍殿主委陳展川培育子女有成，並將年久失修，逐漸中落的寺廟打造成南台灣知名財神廟，且創立福德基金會，扶貧濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。