嘉縣府與超商合作 結合虛實平台行銷在地水產

嘉義縣「嘉義優鮮」水產品與全家便利超商合作，結合超商網路訂購虛實平台，8月首推20餘項產品，讓消費者把「超商當成自家的冰箱」，隨時可以嚐到在地水產好滋味。

嘉義縣府今天舉辦「嘉義優鮮水產精品虛實合一行銷啟動記者會」，縣長翁章梁、漁業署長張致盛與全家便利超商代表林鴻成啟動全家行動購商城嘉義優鮮水產專區，也與知名主廚陸巧因用在地水產示範製作「魚麵」料理。

張致盛致詞表示，COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）後，全世界都發現零售通路電商變得很重要，有機構調查台灣網購下單最多的時間點在下午4到6時，且消費者期待今天下單、明天就可收到，藉由商超配送體系很快就可以拿到商品。

此外，台灣網購人數多集中在6都，都會化地區多小家庭，家中冰箱不大，張致盛鼓勵消費者透過網購將超商當成自家冰箱，想吃的時候就去商超領貨，回家就可以煮，不用擔心把水產品寄到家裡沒人收貨，或是冰箱放不下。

翁章梁指出，民眾可走進全家「FamiSuper」生鮮門市購入嘉義優鮮漁產，或在「全家行動購」數位商城、「門市店長團購平台」線上訂購，選擇就近門市取貨，透過虛實合一的精神，讓全台民眾都能輕鬆買到嘉義優鮮漁產。「有品牌就有責任」，期勉所有嘉義優鮮業者繼續精進，把關推出更優質農漁產品，讓全台更多消費者嚐到嘉義優鮮美味。

全家生鮮現做調理部長林鴻成說，全家便利商店以線上平台與實體店舖優勢，成為台灣在地農漁產推廣最佳助攻夥伴。今起在商城專區內享有「1點特惠加價購」，全家會員只要使用會員點數1點，就可享單件商品95折，結合便利物流服務，消費者一指下單就能在家裡附近的全家門市取貨。

縣府農業處指出，先前與全家便利商店合作，在全家「好生凍」商城設置嘉義優鮮水產專區，這次二度合作，在實體門市「FamiSuper」生鮮門市，以及線上平台「全家行動購」及「店長團購」上架嘉義優鮮漁產，之後將定期更新上架商品，讓全台消費者不受地域限制，隨時能嚐到嘉義水產。

嘉義縣致力推動農業轉型及升級，成立嘉義優鮮品牌，目前認證通過已有178家業者、520項商品。今天記者會也邀請各大通路業者與合作業者正鑫水產、鑫溶水產、邱家兄弟、東晟水產、樂鱻冷凍、FUN心鮮蝦、祖孫蝦、崇文冷凍、蝦覓世界、好美農漁產共同出席，藉由會後媒合會議協助在地農漁產業者拓展銷售管道。