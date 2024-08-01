中部首座！嘉市綠能永續循環園區啟用 減少砂石採集廢棄物

落實2050淨零排放目標，嘉義市推動新永續淨零旗艦計畫，規畫建置中部首座綠能永續循環園區，底渣再利用廠為首座建置完成環保設施，完整處理焚化廠焚化底渣及暫置飛灰穩定化物廢棄物，資源永續再循環，大幅減少廢棄物，改善環境品質。

市長黃敏惠上午與環境部環境管理署南區環境管理中心副主任顏振河、多位議員及來賓為綠能永續循環園區揭幕啟用，黃敏惠期許綠能永續循環園區啟用，妥善再利用處理焚化底渣，大幅減少廢棄物，落實永續城市核心目標，打造全齡共享，世代宜居幸福城市。

市府徵收187公頃湖子內區段，取得15公頃環保用地，底渣再利用廠是園區首座建設啟用，計畫總工程經費1億1235萬元，中央補助7193萬4000元、嘉市配合1370萬6000元，歷經工料雙漲等因素，市府追加2,671萬元，黃敏惠感謝議會支持讓湖子內建設不斷推進，環保循環再利用是時代趨勢，垃圾減量代表社會進步。

顏振河肯定市長與市府團隊用心努力，底渣再利用廠設置後，每天可處理50噸底渣，每年處理約1萬噸底渣，將循環利用再生資源運用到公共工程，減少採集砂石，將廢棄物轉換資源循環再利用。

環保局長李佳禾說，底渣是垃圾焚化後剩餘不可燃物質，底渣經磁選破碎篩分及渦電流等程序，每年焚化再生粒料產生量1萬餘噸，可達到粒料均質化品質最佳化及效益最大化，處理過程避免二次汙染，廠區設噪音防制水霧抑塵及粉塵防制監測設備。

嘉市推動「綠能永續循環園區」，在焚化廠、環保用地及彌陀路資源回收場等3處場址整體規畫，處理廢棄物及資源永續循環，項目有綠能永續循環中心、灰渣掩埋場、底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫存場、資源回收細分類廠及廚餘再利用廠等六大環保設施。