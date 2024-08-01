Cosplay裝扮遊台南安平古堡 霜淇淋買1送1消暑享優惠

暑假期間南部氣溫持續攀升，為提升遊客入園意願、沁涼一夏，台南安平古堡園區即日起舉辦「扮裝就送霜淇淋」活動，為期1個月，邀請遊客發揮創意Cosplay扮裝入園，並拍照上傳臉書或IG打卡，可享有霜淇淋買1送1，暢快吃冰又消暑。

文化局表示，根據資料統計，今年6、7月高溫盛夏期間安平古堡入園遊客人數，相較4、5月春季少約1至2成，為吸引遊客入園，選在「熱蘭遮」安平古堡園區舉辦「扮裝就送霜淇淋」活動，也回應民眾對台南酷熱天氣話題的討論。

文化局提到，2022年在推出古蹟限定商品時，就曾邀請Cosers扮成名畫「戴珍珠耳環的少女」及「倒牛奶的女僕」，現身安平古堡代言，此次在台南400當下，「扮裝就送霜淇淋」活動，也希望再現17世紀的熱蘭遮城匯集世界各地與大員當地各族群景象，展現多樣多元文化碰撞融合的精神。

文化局說明，即日起至9月1日，遊客只要入園時有Cosplay特殊裝扮或角色扮演，不限作品主題及外觀年代，並在園區內拍攝照片後上傳，標記「#COSPLAY遊熱蘭遮」後，向工作人員出示打卡畫面即可享有霜淇淋買1送1的優惠。

此外，8月底文博會即將在台南登場，屆時將安排大型展演活動「熱蘭遮市集」，可望活絡台南400暑期活動氛圍，文化局也邀請遊客共同體驗創意與文化交融的夏日盛會。