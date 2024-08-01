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嘉市防災士協會今天成立 306名防災士外尚有100人培訓中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市防災士協會今天於嘉義市消防局禮堂正式成立。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市防災士協會今天於嘉義市消防局禮堂正式成立。圖／嘉義市消防局提供

嘉義市防災士協會今天正式成立，未來將與市府單位合作，共同應對災害挑戰，平時提升市民防災意識和應變能力，在災害發生時更迅速、更有效地進行應變與救援工作，提升嘉義市災害應變能力。

今年是921集集地震25周年及莫拉克颱風15周年，嘉義市防災士協會選定今天在消防局禮堂正式成立，這個民力組織的建立，象徵著嘉義市在防災道路上往前邁向一大步。

協會理事長鄭榮貴為強化防災士成員對災害防救的認知，協同台灣防災士協會、逢甲大學營建及防災研究中心邀請日本具豐富救災經驗的防災士松井正雄、正谷絵美分享「日本防災士在能登半島地震中扮演的角色」，擴展國際視野，提升防災知識。

鄭榮貴表示，將協助會員推進全民防救災工作，延伸至家庭、社區、企業、團體、學校等各類族群。與市府單位合作，整合資源，共同應對災害挑戰，讓嘉義市的防災士們能更有效地發揮其潛力，服務於社區和市民。提升市民的防災意識和應變能力，還能在災害發生時更迅速、更有效地進行應變與救援工作，提升嘉義市災害應變能力。

他表示，根據日本調查，防災士在阪神大地震與能登半島7.6的強震中扮演了重要的角色。高達9成逃生避難成功的民眾，是憑藉自助和社區互助的力量，這顯示防災士在大規模災害中的所扮演的關鍵作用。

自2019年以來，消防署推動防災士培訓，嘉義市已有306名防災士，目前持續培訓100名，取得證照後加入行列。在平時，具備防災基本知識技能防災士，可自主協助家庭、社區及工作場所推動防災活動。在災時及災後可以自救互救並協助收容及重建。

防災士主要規畫15小時訓練課程，包括基礎急救訓練、急救措施實作、防災士職責與任務、我國災防體系與運作、我國近年災害經驗及災害特性、資訊掌握、運用與社區防災計畫、個人與居家防護措施（含情境練習）、社區防災工作推動與運作、社區避難收容場所開設與運作、防災計畫實作與驗證等，並需要經過學科及急救技術測驗合格，課程測驗通過後，內政部將發給防災士合格證書及識別證。

市消防局歡迎市民踴躍參加防災士的行列，共同提升嘉義市市民災害應變能力及災害預防觀念。

嘉義市防災士協會理事長鄭榮貴表示，未來將與市府合作，共同應對災害挑戰，提升嘉義市災害應變能力。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市防災士協會理事長鄭榮貴表示，未來將與市府合作，共同應對災害挑戰，提升嘉義市災害應變能力。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市防災士協會今天於嘉義市消防局禮堂正式成立。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市防災士協會今天於嘉義市消防局禮堂正式成立。圖／嘉義市消防局提供

嘉義

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