全國最多！南市22家觀光工廠暑假這樣玩 消費滿500元抽蘋果手機

台南市有22家觀光工廠全國最多，暑假可安排親子遊體驗DIY的手作樂趣，不僅可以一窺各產業製程，更可讓你輕鬆度過一個親子歡樂假期，經發局7月1日起至9月30日止推出「嬉遊台南觀光工廠 消費滿額抽大獎」活動，民眾消費滿500元即可獲得摸彩券1張，1000元2張，單筆發票最多可獲10張摸彩券。

經發局表示，獎項除了有最大獎iPhone 15外，還有液晶電視、任天堂 Switch、生活小家電和觀光工廠商品共計100份多項好禮。

市長黃偉哲表示，台南市22家觀光工廠，家數為全國第一，其中1家獲選為經濟部評選優良觀光工廠 (黑橋牌)、2家為國際亮點觀光工廠 (奇美食品、萬國通路)。另依屬性行分為「快意嘗美食」、「樂活愛保健」、「玩味賞創意」、「家居品時尚」等四大主題。

今年針對觀光工廠規畫8條旅遊路線，分別為「暢遊鐵道 職人探索路線」、「漫步米香 香氛療癒路線」、「徜徉香氣 歷史尋蹤路線」、「穿梭時光 知識科普路線」、「甜蜜時尚 生活創藝路線」、「保健夯吉 生技足跡路線」、「私藏味蕾 美食樂章路線」和「魅力醫美 世界遨遊路線」等8條旅遊路線，適合暑假輕鬆出遊。

經發局長林榮川表示，台南觀光工廠主題豐富多元，更深具知識性及娛樂性，未來除持續輔導觀光工廠升級轉型外，更歡迎台南市符合資格的廠商轉型成觀光工廠，共同打造友善的旅遊環境；為讓民眾更進一步認識即南觀光工廠，預計今年10月與11月分別舉辦1場觀光工廠嘉年華，相關的活動訊息，可至台南市觀光工廠網站(https://www.tourismfactory.tw/) 或至各家觀光工廠網頁、FB查詢。