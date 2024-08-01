三山國王廟X台南市警五分局 限量聯名小神衣平安符亮相

台南府城城牆內唯一的一座三山國王廟，與市警五分局聯名推出全府城第1件限量小神衣平安符，今由主委陳東明與分局長洪宏榮舉行過爐儀式，贈予分局所有員警，祈能共同守護民眾與警察的平安。

2024是台南慶祝建城400年，此城為荷蘭人蓋的熱蘭遮城，也就是現在的安平古堡；2025則將慶祝「府城」建城300年，台南府城城牆在1725年民間社會推動下，獲准興建，其中包含現在看到尚存的國定古蹟-大南門、大東門、小西門及兌悅門。

位在府城城牆內唯一的一座三山國王廟，在此時與五分局聯名推出全府城第1件限量小神衣平安符。現場率先拿到平安符的員警開心說，這護身符很別緻而且極富紀念性，立刻配戴在隨身的勤務包上，更有人發現上頭繡的台南「400」，正好是國王廟對面立人派出所的代號「400」。

設計師鍾有樺說明，平安符底色採用警察制服的配色做搭配，正面是三鎮獨山國王，背面是警察制服，而在底紋加上城門，來凸顯台南府城的形象，整體寓意「正氣凜然」、「福賜四海」。另有別於「吊飾款」，還有超限量版的「寶寶夾款」小神衣，可讓家長替心肝寶貝別在衣服上保平安。

廟方委員朱啟文表示，三山國王廟為國定二級古蹟，首建於1742年，主祀三山國王，又稱為「潮汕會館」，為全台保留最完整的潮州式建築。前陣子因修復工程進行而封閉，最近已開放部分建築供參觀及參拜。