快訊

周日鬼門開！鬼月容易「感應阿飄」5星座曝光 太鐵齒會出事…第一名不意外

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三山國王廟X台南市警五分局 限量聯名小神衣平安符亮相

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
現場率先拿到平安符的員警開心說，這護身符很別緻而且極富紀念性，立刻配戴在隨身的勤務包上。圖／讀者提供
現場率先拿到平安符的員警開心說，這護身符很別緻而且極富紀念性，立刻配戴在隨身的勤務包上。圖／讀者提供

台南府城城牆內唯一的一座三山國王廟，與市警五分局聯名推出全府城第1件限量小神衣平安符，今由主委陳東明與分局長洪宏榮舉行過爐儀式，贈予分局所有員警，祈能共同守護民眾與警察的平安。

2024是台南慶祝建城400年，此城為荷蘭人蓋的熱蘭遮城，也就是現在的安平古堡；2025則將慶祝「府城」建城300年，台南府城城牆在1725年民間社會推動下，獲准興建，其中包含現在看到尚存的國定古蹟-大南門、大東門、小西門及兌悅門。

位在府城城牆內唯一的一座三山國王廟，在此時與五分局聯名推出全府城第1件限量小神衣平安符。現場率先拿到平安符的員警開心說，這護身符很別緻而且極富紀念性，立刻配戴在隨身的勤務包上，更有人發現上頭繡的台南「400」，正好是國王廟對面立人派出所的代號「400」。

設計師鍾有樺說明，平安符底色採用警察制服的配色做搭配，正面是三鎮獨山國王，背面是警察制服，而在底紋加上城門，來凸顯台南府城的形象，整體寓意「正氣凜然」、「福賜四海」。另有別於「吊飾款」，還有超限量版的「寶寶夾款」小神衣，可讓家長替心肝寶貝別在衣服上保平安。

廟方委員朱啟文表示，三山國王廟為國定二級古蹟，首建於1742年，主祀三山國王，又稱為「潮汕會館」，為全台保留最完整的潮州式建築。前陣子因修復工程進行而封閉，最近已開放部分建築供參觀及參拜。

小神衣護身符正式亮相前，已有民眾私下詢問如何取得，分局長洪宏榮說，未來限量的小神衣將用於治安及交通宣導上，五分局及三山國王廟也將不定時於分局粉絲專頁舉辦活動贈出，請民眾可以追蹤粉絲專頁。

市警五分局長洪宏榮說，未來限量的小神衣將用於治安及交通宣導上，五分局及三山國王廟也將不定時於分局粉絲專頁舉辦活動贈出。圖／讀者提供
市警五分局長洪宏榮說，未來限量的小神衣將用於治安及交通宣導上，五分局及三山國王廟也將不定時於分局粉絲專頁舉辦活動贈出。圖／讀者提供
台南府城城牆內唯一的一座三山國王廟，與市警五分局聯名推出全府城第1件限量小神衣平安符，今贈予分局所有員警，祈能共同守護民眾與警察的平安。圖／讀者提供
台南府城城牆內唯一的一座三山國王廟，與市警五分局聯名推出全府城第1件限量小神衣平安符，今贈予分局所有員警，祈能共同守護民眾與警察的平安。圖／讀者提供

台南 國定古蹟 警察

延伸閱讀

時光相簿／諸神永駐府城 記憶中閃耀的繚繞煙霧和廟宇建築

「以為是鬼來電」媽狂接詐騙電話嚇傻 竟天天跑廟拜拜、求平安符

農曆7月避免誤當「大戶」 民俗專家提醒這些地雷別碰

來了！台南推最強女鬼散步導覽 揭開背後淒美故事

相關新聞

全國最多！南市22家觀光工廠暑假這樣玩 消費滿500元抽蘋果手機

台南市有22家觀光工廠全國最多，暑假可安排親子遊體驗DIY的手作樂趣，不僅可以一窺各產業製程，更可讓你輕鬆度過一個親子歡...

三山國王廟X台南市警五分局 限量聯名小神衣平安符亮相

台南府城城牆內唯一的一座三山國王廟，與市警五分局聯名推出全府城第1件限量小神衣平安符，今由主委陳東明與分局長洪宏榮舉行過...

台南「透˙南城」城市展加碼送 紀念版3D明信片套組+紀念摺扇

台南400「透˙南城」城市展，上月在南美館1館開展以來，佳評如潮，免費郵寄紀念3D明信片的活動也深受民眾喜愛，都發局今起...

戶外轉播奧運「麟洋配」 黃敏惠與市民拿加油筒隔空應援加油

巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府為提供熱愛運動市民觀賽，在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預...

國定古蹟台南地院屋頂局部塌落 院方暫時休館提報修復

國定古蹟台南地方法院內模型室前方天花板，昨下午4時50分許突然不明原因塌落，塌落大小約為1平方公尺。因當時已接近閉館時間...

文化外交傳佳音 日本大阪水道博物館將與台南水道交流

文化外交傳佳音； 日本大阪水道與台南山上水道將交流，除增強台、日文化交流，也可望增強台灣早期水利建設對外能見度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。