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台南「透˙南城」城市展加碼送 紀念版3D明信片套組+紀念摺扇

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南400「透˙南城」城市展，國中小以下學生現場完成學習單，可兌換限量紀念水壺3D明信片套組。圖／南市都發局提供
台南400「透˙南城」城市展，國中小以下學生現場完成學習單，可兌換限量紀念水壺3D明信片套組。圖／南市都發局提供

台南400「透˙南城」城市展，上月在南美館1館開展以來，佳評如潮，免費郵寄紀念3D明信片的活動也深受民眾喜愛，都發局今起加碼，民眾只要於現場FB或IG上傳展場照片並打卡標註 「透南城」，即贈送限量紀念版3D明信片套組及紀念摺扇。

都發局長徐中強表示，「透˙南城」城市展吸引了他縣市政府及民間單位觀摩及市民參訪，包含基隆市議會、台東地政處、彰化地政處、台中市水利局、嘉義縣水利處、桃園市觀光旅遊局、中華電信台南營業處、南市建築師公會、南市不動產估價師公會，及學校等單位都來參觀，開展至今，觀展人數已超過萬人，深獲好評。展場內有專業導覽解說，很多深度的內容讓民眾看見大台南未來的樣貌，台南不只是宜居的城市、更是接軌國際化的城市。

「透・南城」城市展7月份兒童跨館導覽活動也深受好評，滿滿好奇心的小朋友在導覽老師的帶領探索下，一窺自己所在的城市，並搭乘最有趣的接駁公車到交通館，行程中滿滿的驚喜。

展期到9月1日，每周五、六、日上午，館內還有兒童專屬導覽活動，特別邀請小葫蘆故事劇場，專為兒童導覽解說，活動全程免費，每場次名額有限，歡迎上【透˙南城】官網預約報名，

另外，為讓大家可以更快選擇及安排參觀行程，懶人包也幫大家準備好了，逛透透全攻略教你說走就走、一日行程玩透透，歡迎上都發局FB粉絲頁下載。展覽官網：https://www.traversingtainan.com.tw

台南400「透˙南城」城市展，上月在南美館1館開展以來，佳評如潮，都發局加碼送限量紀念版3D明信片套組及紀念摺扇。圖／南市都發局提供
台南400「透˙南城」城市展，上月在南美館1館開展以來，佳評如潮，都發局加碼送限量紀念版3D明信片套組及紀念摺扇。圖／南市都發局提供

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