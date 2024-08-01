台南市府強化文旦果園災後復原 盼如期如質上市

颱風凱米風雨造成採收期將近的台南文旦柚部分損害，台南市政府農業局結合台南區農業改良場輔導受災果園加速清理及強化田間管理，盼在1個多月後的採收期如期如質上市。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，台南文旦此次因強風豪雨侵襲，發生落果、枝條斷裂、泡水等情形，台南市長黃偉哲於風災期間要求水利局緊急調度抽水機進行抽水，減少文旦果樹浸水情形，並指示農業局及各區公所加速協助受災農戶天然災害現金救助。

李建裕指出，風災後並結合台南區農業改良場輔導受災果農加速清園及強化田間管理，期待維持文旦品質，農業局後續也將辦理文旦評鑑比賽，並媒合各市場通路協助銷售，做文旦農戶強力後盾。

台南區農業改良場場長羅正宗表示，為加速文旦災後復育，農戶應儘速排除田間積水、加強田間管理、清除落果及斷枝，受損的文旦果樹經過一段時間妥適照顧，將逐漸恢復，相信在中秋佳節前，台南優質文旦可如期如質上市。