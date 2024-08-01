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戶外轉播奧運「麟洋配」 黃敏惠與市民拿加油筒隔空應援加油

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預賽最終戰，市長黃敏惠到場與市民為「麟洋」組合加油吶喊。圖／嘉市府提供
巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預賽最終戰，市長黃敏惠到場與市民為「麟洋」組合加油吶喊。圖／嘉市府提供

巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府為提供熱愛運動市民觀賽，在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預賽最終戰，市長黃敏惠到場與市民為「麟洋」組合加油吶喊，見證兩人晉級奧運羽球8強的一刻。

今年度代表中華隊參加女子射擊項目的劉宛渝選手，是嘉義市的優秀子弟，雖然劉宛渝沒進入決賽，但黃敏惠強調「站上世界的舞台，您就是我的驕傲」，相信她在參與比賽的過程中一定得到許多為人生增色的體驗，期待劉宛渝未來能有更精采表現，市民都會為她喝采、加油。

王齊麟與李洋選手的表現，牽動著觀看直播市民的心。兩人首局以17比21落敗，但急起直追，以永不放棄KANO精神應戰。第三局雙方比分一路緊追，並在全場第4個賽末點時把握機會，連得兩分收下勝利，以全勝之姿拿下分組第1晉級，奮戰精神令人感動，有許多家長帶著小朋友一同來「奧援」，是很棒的教育機會。

昨晚麟洋賽事，吸引逾300名市民共襄盛舉，全場氣氛隨高潮迭起的賽事起伏，滿滿人潮揮舞加油棒、大喊加油，隔空為2人加油，相當熱血。黃敏惠感謝中華電信與市府攜手，提供高畫質、高品質的賽事轉播，邀請所有市民繼續鎖定精采賽事，為中華隊加油。

巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預賽最終戰，市長黃敏惠到場與市民為「麟洋」組合加油吶喊。圖／嘉市府提供
巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預賽最終戰，市長黃敏惠到場與市民為「麟洋」組合加油吶喊。圖／嘉市府提供
巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預賽最終戰，市長黃敏惠到場與市民為「麟洋」組合加油吶喊。圖／嘉市府提供
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巴黎奧運會熱烈展開！嘉市府在中正公園舉辦大型戶外轉播活動，昨晚轉播羽球男子雙人組合王齊麟與李洋預賽最終戰，市長黃敏惠到場與市民為「麟洋」組合加油吶喊。圖／嘉市府提供

嘉義 巴黎奧運 黃敏惠

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