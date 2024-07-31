國定古蹟台南地院屋頂局部塌落 院方暫時休館提報修復

國定古蹟台南地方法院內模型室前方天花板，昨下午4時50分許突然不明原因塌落，塌落大小約為1平方公尺。因當時已接近閉館時間，館內參觀民眾已陸續離開，現場並無人員受傷，同時通報文化部文化資產局啟動古蹟受損會勘，院方基於安全起見，暫時休館進行檢查。

台南地院指出，案發時，在場保全及志工人員立即協助導引參觀民眾避開該區域盡速離館，並拉起封鎖線，避免人員靠近。第一時間確認現場人員無人受傷外，同時通報文化部文化資產局啟動古蹟受損會勘。

台南地院表示，目前雖僅發生屋頂局部塌落，但基於安全起見，已暫時休館進行檢查。今會同文資局、相關專業單位及建築師會勘，塌落確切原因尚有待調查，再決定後續修復方式，並依文化資產保存法第24條等相關規定，提報修復計畫報請文化部文化資產局核准後進行修復。

台南地院強調，待修復完成確認安全無虞後，再公告重新開館時間。對於已預約參觀機關或團體，已逐一通知暫停辦理。

國定古蹟台南地方法院建築於1912年落成，其結構宏偉，具西洋式歷史建築繁複豪華的風格，並採非對稱手法的空間處理，是台灣今存歷史最悠久的法院建築，於2016年全面修復完成後開放民眾參觀，曾獲文化部文化資產保存獎。