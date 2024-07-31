快訊

高雄市調查處疑詐據點工作費 南機站約談逾10位「自家人」…調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

國定古蹟台南地院屋頂局部塌落 院方暫時休館提報修復

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
國定古蹟台南地方法院內模型室前方天花板，昨下午4時50分許突然不明原因塌落，塌落大小約為1平方公尺。圖／台南地院提供
國定古蹟台南地方法院內模型室前方天花板，昨下午4時50分許突然不明原因塌落，塌落大小約為1平方公尺。圖／台南地院提供

國定古蹟台南地方法院內模型室前方天花板，昨下午4時50分許突然不明原因塌落，塌落大小約為1平方公尺。因當時已接近閉館時間，館內參觀民眾已陸續離開，現場並無人員受傷，同時通報文化部文化資產局啟動古蹟受損會勘，院方基於安全起見，暫時休館進行檢查。

台南地院指出，案發時，在場保全及志工人員立即協助導引參觀民眾避開該區域盡速離館，並拉起封鎖線，避免人員靠近。第一時間確認現場人員無人受傷外，同時通報文化部文化資產局啟動古蹟受損會勘。

台南地院表示，目前雖僅發生屋頂局部塌落，但基於安全起見，已暫時休館進行檢查。今會同文資局、相關專業單位及建築師會勘，塌落確切原因尚有待調查，再決定後續修復方式，並依文化資產保存法第24條等相關規定，提報修復計畫報請文化部文化資產局核准後進行修復。

台南地院強調，待修復完成確認安全無虞後，再公告重新開館時間。對於已預約參觀機關或團體，已逐一通知暫停辦理。

國定古蹟台南地方法院建築於1912年落成，其結構宏偉，具西洋式歷史建築繁複豪華的風格，並採非對稱手法的空間處理，是台灣今存歷史最悠久的法院建築，於2016年全面修復完成後開放民眾參觀，曾獲文化部文化資產保存獎。

國定古蹟 文化資產

延伸閱讀

文化部發布新人事 王淑芳陞任影視局長

台南男被訴毒駕 直線行走、平衡測試卻都合格…法官判無罪

參加陣頭活動起糾紛 男子開3槍示威被判5年6月

「台灣台語」惹議 多名學者舉牌「無參詳、無民主」抗議

相關新聞

國定古蹟台南地院屋頂局部塌落 院方暫時休館提報修復

國定古蹟台南地方法院內模型室前方天花板，昨下午4時50分許突然不明原因塌落，塌落大小約為1平方公尺。因當時已接近閉館時間...

文化外交傳佳音 日本大阪水道博物館將與台南水道交流

文化外交傳佳音； 日本大阪水道與台南山上水道將交流，除增強台、日文化交流，也可望增強台灣早期水利建設對外能見度。

嘉市送健康錦囊 明起開辦免費胃癌篩檢、下修長者假牙補助年齡

嘉市府衛生局上午舉辦「桃城好健康」系列活動揭幕儀式，宣布明起免費胃癌篩檢；設籍嘉市滿1年低收、中低收入65歲以上市民，接...

台南知名杏仁豆腐冰店食安遭質疑 衛生局查出3缺失限期改善

夏天是民眾吃冰消暑的旺季，台南南區卻有一間知名傳統杏仁豆腐冰店，近期遭民眾投訴，指稱該店廚房環境髒亂，店內似乎不時可見蟑...

百年來首次洗澎澎 學甲慈濟宮6件國寶交趾陶風華再現

台南學甲慈濟宮收藏的3組6件交趾陶「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」，2015年經文化部公告指定為「國寶...

嘉義縣政府大舉徵才587名臨時人員 協助颱風災後重建

凱米颱風造成嚴重災情，嘉義縣許多地區淹水及路樹倒塌，積水退去後滿地泥濘，還有大量樹枝需要清運，嘉義縣政府今起大舉徵才，募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。