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文化外交傳佳音 日本大阪水道博物館將與台南水道交流
文化外交傳佳音； 日本大阪水道與台南山上水道將交流，除增強台、日文化交流，也可望增強台灣早期水利建設對外能見度。
來自日本大阪的18位市議員昨參訪山上花園水道博物館，在參訪時也對園區古蹟結合科技設置AR導覽APP、水旅程多媒體等感到驚奇，由於山上花園博物館是日治時期由畢業於東京帝國大學的土木技師濱野彌四郎所規畫建造，在台灣看到規模如此龐大且與日本水道相似的風格，讓議員們非常驚豔。
據轉述，與會議員表示，大阪也有水道博物館「大阪市水道局」，返日後將全力促成台灣與日本雙方水道博物館交流。
據指出，世界博覽會明年(2025)則將於大阪舉辦，這次來訪的議員們也攜帶了大阪萬國博覽會紀念品贈送，並邀請水道博物館一同前往共襄盛舉，館方則運用日治時期由日本親王親臨手植，現已凋零的親王松(琉球松)製作成有祈福、開運等正面意義的注連繩作為回禮。
文化局長謝仕淵表示，水道博物館不僅是現在全國保存最完整日治時期水道設施，其設備、規模以及重要文物如快濾桶等，包含台灣、日本可能也已是絕無僅有，卻是公衛發展史中非常重要一塊，不論是過去曾要上國際期刊的水道煙囪耐火磚，還是主建築、內部設備，都極具保存與研究價值，也具有成為國際級景點條件，能幫助台灣推廣國際交。
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