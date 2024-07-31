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日本大阪市議員訪台南水道 促雙邊博物館交流

中央社／ 台南31日電

第10屆台日交流高峰會29日起在台南進行2天，南市府規劃台南巡禮行程，18名日本大阪市議員到台南水道博物館參訪，盼促成與大阪的水道博物館交流。

台南市文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，台南山上花園水道博物館不僅是全台保存最完整的日治時期水道設施，其中的設備、規模以及重要文物如快濾桶等，不論在台灣或日本都難得一見，是公衛發展史非常重要的一塊拼圖。

謝仕淵表示，不論是過去曾躍上國際期刊的水道煙囪耐火磚，或是主建築、內部設備，都極具保存與研究價值，也具有成為國際級景點條件，能夠幫助台灣推廣文化外交。

謝仕淵說，受颱風凱米來襲影響，水道博物館園區共有70餘棵樹木傾倒，經園區人員趕工復原，依原定計畫於昨天下午迎客，大阪市議員參訪時對園區古蹟結合科技設置的AR導覽APP、水旅程多媒體等感到驚奇。

館方人員指出，來訪的大阪市議員們表示，大阪也有水道博物館「大阪市水道局」，返國後將全力促成台灣與日本雙方水道博物館間交流，進行實質文化外交。

博物館 台南 大阪

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