嘉市凱米淹水救助比照中央加碼 一般戶2萬、低收入及中低收入戶3萬元

強颱凱米肆虐，造成嘉市部分地區淹水，市長黃敏惠下午宣布，淹水災害比照中央加碼補助，淹水50公分以上，一般戶市府加碼到2萬，低收入、中低收入戶加碼到3萬元；淹水未達50公分低收入、中低收入戶加碼1萬，協助弱勢災民恢復正常生活，市府跨局處協助民眾災害復原，恢復正常生活，請公所受理民眾申請時，從速從寬處理。

市府表示，淹水50公分以上的住戶，市府補助加碼到2萬元，加上經濟部加發每戶2萬元，每戶共可獲得4萬元補助。淹水50公分以上具低收或中低收入戶身分，市府補助加碼到3萬元，加上經濟部加發每戶2萬元及賑災基金會1萬元，每戶共可獲得6萬元補助。

淹水未達50公分的低收或中低收入戶者，市府加碼每戶1萬元慰助金，加上賑災基金會1萬元，每戶共可獲得2萬元補助。淹水補助對象均需實際居住，有居住事實現住戶，以一門牌為一戶計算，但建物分別獨立，或同一建物不同獨立生活者依實際事實認定。

市府提醒受災民眾務必先拍照存證，以利後續申請，即日起至8月31日止，檢具相關文件：戶口名簿影本或全戶戶籍謄本、郵局封面影本、委託第三人代理具領者，應準備申請／領款委託書、申請人非戶長須檢附非戶長同意書、住屋受災範圍照片2至4張及住屋全景照片1至2張。