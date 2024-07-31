嘉市凱米淹水救助比照中央加碼 一般戶2萬、低收入及中低收入戶3萬元
強颱凱米肆虐，造成嘉市部分地區淹水，市長黃敏惠下午宣布，淹水災害比照中央加碼補助，淹水50公分以上，一般戶市府加碼到2萬，低收入、中低收入戶加碼到3萬元；淹水未達50公分低收入、中低收入戶加碼1萬，協助弱勢災民恢復正常生活，市府跨局處協助民眾災害復原，恢復正常生活，請公所受理民眾申請時，從速從寬處理。
市府表示，淹水50公分以上的住戶，市府補助加碼到2萬元，加上經濟部加發每戶2萬元，每戶共可獲得4萬元補助。淹水50公分以上具低收或中低收入戶身分，市府補助加碼到3萬元，加上經濟部加發每戶2萬元及賑災基金會1萬元，每戶共可獲得6萬元補助。
淹水未達50公分的低收或中低收入戶者，市府加碼每戶1萬元慰助金，加上賑災基金會1萬元，每戶共可獲得2萬元補助。淹水補助對象均需實際居住，有居住事實現住戶，以一門牌為一戶計算，但建物分別獨立，或同一建物不同獨立生活者依實際事實認定。
市府提醒受災民眾務必先拍照存證，以利後續申請，即日起至8月31日止，檢具相關文件：戶口名簿影本或全戶戶籍謄本、郵局封面影本、委託第三人代理具領者，應準備申請／領款委託書、申請人非戶長須檢附非戶長同意書、住屋受災範圍照片2至4張及住屋全景照片1至2張。
住屋為租賃者需檢附房屋租賃契約影本、有居住事實現住戶，若建物分別獨立，或同一建物不同獨立生活者，須檢附該住址最近半年內水電繳費單至住屋所在地聯合里辦公處申請，相關問題請洽居住地區公所，聯絡電話：東區區公所05-2289019、西區區公所05-2840850 。
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