嘉市送健康錦囊 明起開辦免費胃癌篩檢、下修長者假牙補助年齡
嘉市府衛生局上午舉辦「桃城好健康」系列活動揭幕儀式，宣布明起免費胃癌篩檢；設籍嘉市滿1年低收、中低收入65歲以上市民，接種帶狀疱疹疫苗；長者假牙補助下修補助年齡，從80歲以上下修到78歲以上等3項好消息！副市長林瑞彥與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、嘉市女子美容商業同業公會理事長黃玉珍及多位議員、里長共同為市民，送上健康錦囊，守護市民健康。
廖育瑋說，衛福部去年統計，胃癌是十大癌症第8位，90%胃癌歸因於幽門桿菌。幽門螺旋桿菌是少數存活胃部細菌，感染後會造成胃部發炎、潰瘍，最終演變為胃癌。國健署明天起在10縣市試辦免費胃癌篩檢，嘉市是試辦縣市，50至74歲民眾，以糞便篩檢方式檢查幽門桿菌，篩檢陽性，可使用健保給付除菌藥物治療。嘉基、聖馬爾定、嘉義醫院、陽明醫院及慶昇醫院可做篩檢，預計服務350名額。
另，明天起下修帶狀疱疹疫苗補助對象，設籍嘉市滿1年的低收、中低收入戶65歲以上民眾，符合資格者帶健保卡、113年詳細記事戶籍謄本，以及113年低收、中低收入戶證明，前往戶籍地衛生所接種。
社會處長李思賢說，為維護長者牙口功能，提供設籍5年以上年滿80歲以上長者，補助裝置活動式假牙，考量預算額度及高齡者需求，明起補助年齡下修至78歲以上長者，全額補助不排富，提升長者的健康及生活品質。
衛生局明天起再推出13場健康講座、4堂手作課程、22節運動課程，結合癌症防治、婦女健康促進及營養等議題，不分男女皆可報名。桃城女子活動與嘉市女子美容商業同業公會及運動場館合作，每場活動參加者有機會抽中500元消費券，可至合作的美容美髮店家或運動場館折抵消費，美容健身魅力不減。
衛生局長廖育瑋說，「桃城好健康」活動即日起開放報名，「88節健康講座」報名網址：https:// portaly.cc/cichb_health。洽詢專線（05）2338066分機523謝先生。「桃城女子」活動報名網址：https://portaly.cc/Cichb535。洽詢專線（05）2338066分機535吳小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言